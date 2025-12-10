«Πετάει» για Ράζγκραντ ο ΠΑΟΚ (pics)

Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για το Ράζγκραντ της Βουλγαρίας με πτήση τσάρτερ μέσω Βάρνα, για το αυριανό (11/12 19:45) παιχνίδι κόντρα στη Λουντογκόρετς - Αποστολή στη Βουλγαρία

Ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε το πρωί της Τετάρτης (10/12) την προετοιμασία του στο γήπεδο της Τούμπας, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην υπολογίζει στους τραυματίες, Γιακουμάκη, Μιχαηλίδη, Πέλκα και Σάστρε.

Η «ασπρόμαυρη» αποστολή αναχώρησε για τη Βάρνα με πτήση τσάρτερ, ενώ από εκεί θα μεταβεί οδικώς στο Ράζγκραντ το οποίο απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα.

Το βράδυ στις 20:00 θα μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου τόσο ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όσο και ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος αποτελεί τον συνδετικό «κρίκο» μεταξύ των δύο ομάδων.

