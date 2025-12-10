Ηλιούπολη: Λάτιν η πρώτη μεταγραφή ενόψει Γενάρη

Την απόκτηση του Αργεντινού εξτρέμ Ιβάν Εζεκιέλ Ορτογκόζα, ο οποίος έφυγε μεσούσης της σεζόν από τα Χανιά, ανακοίνωσε η Ηλιούπολη, στην πρώτη μεταγραφική της προσθήκη για τη χειμερινή περίοδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Αργεντινό επιθετικό Iván Ezequiel Ortigoza.

Ο Ortigoza γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1995 στην Αργεντινή και αγωνίζεται ως αριστερός εξτρέμ.

Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Las Parejas, όπου γρήγορα προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα, στην πορεία του αγωνίστηκε στη Gimnasia στη Β’ Εθνική Αργεντινής. Ακολούθησε ο πρώτος εκτός συνόρων σταθμός της καριέρας του, η ομάδα CD Macará του Εκουαδόρ, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην πρώτη εθνική κατηγορία τη σεζόν 2021-22. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στην ιστορική Belgrano της Αργεντινής, ενώ ακόμη έπαιξε φορώντας τις φανέλες των San Miguel και Colegiales.

Τελευταίος του σταθμός τα Χανιά, με τα οποία μέτρησε 10 συμμετοχές, έχοντας 1 γκολ.

Ivan, καλώς ήρθες, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!»