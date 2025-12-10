Βγήκε από τον «πάγο» ο Βεργέτης μετά το πέναλτι στον Ολυμπιακό και μπήκε 4ος σε ματς ουραγών...

Μετά από έναν μήνα επανήλθε στους ορισμούς ο διαιτητής Βεργέτης, έπειτα το ανύπαρκτο πέναλτι που είχε καταλογίσει υπέρ του Ολυμπιακού με την Κηφισιά.

Ο ρέφερι από την ΕΠΣ Αρκαδίας, που έχει γίνει μάλιστα και διεθνής πλέον, είχε μπει στην... κατάψυξη, στη μεγαλύτερη φετινή τιμωρία διαιτητή στη Stoiximan Super League, για το πέναλτι-φάντασμα που είχε καταλογίσει στη Νίκαια υπέρ του Ολυμπιακού κόντρα στην Κηφισιά (1-3), με βάση και την εβδομαδιαία δημόσια τηλεκριτική του Στεφάν Λανουά.

Το παιχνίδι αυτό είχε διεξαχθεί στις 8 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και ο Βεργέτης επανήλθε στους ορισμούς την 14η, έχοντας διεξαχθεί ενδιάμεσα και αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Υπενθυμίζεται ότι για το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε τιμωρηθεί και ο διαιτητής Παπαδόπουλος που βρισκόταν στο VAR και κάλεσε τον Βεργέτη για on field review ώστε να αλλάξει την αρχική του απόφαση, όπως κι έπραξε.

Άξιο αναφοράς βέβαια και το παιχνίδι στο οποίο τον επαναφέρει στη δράση η ΚΕΔ.

Κι αυτό γιατί δεν τον έβαλε να σφυρίξει κάποιο ματς του Σαββατοκύριακου, αλλά τον όρισε ως 4ο διαιτητή σε αναμέτρηση για την ουρά του βαθμολογικού πίνακα στο Παγκρήτιο, ανάμεσα στον 12ο ΟΦΗ και τον τελευταίο Πανσερραϊκό, την οποία θα διευθύνει ο Αθηναίος Κατοίκος.