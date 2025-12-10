Υπόθεση... Οζντόεφ - MVP του Νοεμβρίου στη Super League ο χαφ του ΠΑΟΚ

Πολυτιμότερος για τον μήνα Νοέμβριο ο Ρώσος μέσος και πως να το... χάσει άλλωστε, με τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, όπου ο ΠΑΟΚ μέτρησε 3 νίκες και μία ήττα κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Με ποσοστό 34,48% ο Οζντόεφ ξεπέρασε τον Ελ Κααμπί που βρέθηκε στη 2η θέση με 26,01% ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Ένα ακόμα βραβείο για τον Δικέφαλο μετά τα... αμέτρητα του Γιάννη Κωνσταντέλια.
🏆 @Stoiximan #POTM του Νοεμβρίου ο Μαγκομέντ Οζντόεφ.— Super League Greece (@Super_League_GR) December 10, 2025
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:
1/ Μ. Οζντόεφ 34,48%
2/ Α. Ελ Κααμπί 26,01%
3/ Ο. Πινέδα 19,98%
4/ Μ. Τετέ 13,81%
5/ Ν. Παπαδόπουλος 3,04%
6/ Α. Όζμπολτ 1,47%
7/ Μ. Σιαμπάνης 1,21%#slgr… pic.twitter.com/HvMriNDdk5