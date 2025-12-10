Υπόθεση... Οζντόεφ - MVP του Νοεμβρίου στη Super League ο χαφ του ΠΑΟΚ

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ αναδείχθηκε MVP του Νοεμβρίου στη Super League, σε μία σεζόν καριέρας για τον κεντρικό χαφ του ΠΑΟΚ.

Πολυτιμότερος για τον μήνα Νοέμβριο ο Ρώσος μέσος και πως να το... χάσει άλλωστε, με τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, όπου ο ΠΑΟΚ μέτρησε 3 νίκες και μία ήττα κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Με ποσοστό 34,48% ο Οζντόεφ ξεπέρασε τον Ελ Κααμπί που βρέθηκε στη 2η θέση με 26,01% ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Ένα ακόμα βραβείο για τον Δικέφαλο μετά τα... αμέτρητα του Γιάννη Κωνσταντέλια.