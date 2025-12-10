«Ο Ολυμπιακός και η Νις ενδιαφέρονται για τον Αμπντού Ντιαλό»

Το footmercato αποκαλύπτει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Αμπντού Ντιαλό.

Για την απόκτηση του Αμπντού Ντιαλό κινείται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής ιστοσελίδας footmercato. Για τον 29χρονο στόπερ ενδιαφέρεται και η Νις, με τον Σενεγαλέζο να θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη, μετά από 2,5 χρόνια στο Κατάρ, για τις Αλ Αραμπί και Αλ Ντουχαΐλ. Μάλιστα, αναφέρεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν άμεσα να τον «κλείσουν» ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Ντιαλό πριν επιλέξει τα πετροδόλαρα, αγωνίστηκε στις Μονακό, Μάιντς, Ντόρμουντ, Παρί και Λειψία. Πλέον και ο ίδιος θέλει να γυρίσει άμεσα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για να μη χάσει τη θέση του στην εθνική Σενεγάλης, ενόψει της συμμετοχής της στο Μουντιάλ του 2026.