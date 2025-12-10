Αλμέιδα: «Ξέρουμε πολύ καλά τον Ντεσπόντοφ - Έκανε τρομερά πράγματα εδώ στο παρελθόν»

Την προσφορά του Κιρίλ Ντεσπόντοφ στη Λουντογκόρετς, σχολίασε ο αμυντικός της ομάδας, Ντινίς Αλμέιδα, ο οποίος έδωσε σύνθημα νίκης ενόψει του αυριανού (11/12 19:45) αγώνα - Αποστολή στη Βουλγαρία

Μετά τον προπονητή της Λουντογκόρετς, Περ Ματίας Χέγκμο και ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας, Ντινίς Αλμέιδα, σχολίασε την επιστροφή του Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της αυριανής (11/12 19:45) αναμέτρησης στο Ράζγκραντ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και παλεύουμε κάθε ματς. Αν στο τέλος έχουμε παραπάνω παιχνίδια θα το ξέρουμε τον Γενάρη. Απλά να κερδίσουμε αύριο. Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε δύσκολο πρόγραμμα λόγω Ευρώπης. Η ομάδα είναι καλά το δείξαμε στα τελευταία ματς ότι βελτιωνόμαστε σαν ομάδα, όπως είπε ο κόουτς. Αξίζαμε τη νίκη προχθές, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και να δείξουμε ποιοι είμαστε αύριο.

Για τη διαφορά Ευρώπης και πρωταθλήματος: «Σίγουρα υπάρχουν διαφορές. Στην Ευρώπη υπάρχουν τοπ ομάδες από διαφορετικές χώρες. Στη Βουλγαρία είναι πολύ δύσκολες και διαφορετικές ομάδες. Μας αναγκάζουν να παίζουμε διαφορετικά συγκριτικά με την Ευρώπη. Πρέπει να μάθουμε να παίζουμε με οποιονδήποτε αντίπαλο έχουμε να κάνουμε».

Για το ότι θα αντιμετωπίσει τον Ντεσπόντοφ: «Στην Ευρώπη παίζεις κόντρα στους καλύτερους. Ο Κιρίλ είναι ένας από αυτούς. Τον ξέρουμε πολύ καλά. Έκανε τρομερά πράγματα εδώ το παρελθόν. Θα βρούμε τρόπο να τους αντιμετωπίσουμε όλους. Ελπίζουμε να χαμογελάσουμε στο τέλος».

