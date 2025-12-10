Ζόρικη κλήρωση για την Εθνική U19 ενόψει Euro

Με αντιπάλους τις Γερμανία, Αυστρία και Σουηδία κληρώθηκε η Εθνική ομάδα U19 για την Elite Round του Euro 2025-26.

Διενεργήθηκαν την Τετάρτη (10/12) οι κληρώσεις της Εθνικής Νέων για την δεύτερη προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (Elite Round) της σεζόν 2025-2026 και για την πρώτη προκριματική φάση του U19 EURO 2026-2027.

Στη φάση ελίτ της φετινής σεζόν (2025-2026) η Εθνική Ομάδα κληρώθηκε στον 1ο όμιλο με την Γερμανία, την Αυστρία και την Σουηδία. Αναλυτικά οι όμιλοι:

• 1ος όμιλος: Γερμανία, Αυστρία, Ελλάδα, Σουηδία

• 2ος όμιλος: Αγγλία, Πορτογαλία, Πολωνία, Σερβία

• 3ος όμιλος: Κροατία, Γαλλία, Νορβηγία, Ελβετία

• 4ος όμιλος: Τσεχία, Δανία, Βέλγιο, Λετονία

• 5ος όμιλος: Ουκρανία, Ρουμανία, Καζακστάν, Βόρεια Ιρλανδία

• 6ος όμιλος: Ιταλία, Τουρκία, Σλοβακία, Ουγγαρία

• 7ος όμιλος: Ισπανία, Ολλανδία, Φινλανδία, Σλοβενία

Σύστημα διεξαγωγής: Η κλήρωση για την ελίτ φάση του UEFA European Under-19 Championship 2025/26 δημιούργησε επτά ομίλους για τα μίνι-τουρνουά, που θα καθορίσουν ποιοι θα ενωθούν με την οικοδέσποινα Ουαλία στους τελικούς. Στην δεύτερη προκριματική φάση (Elite Round) θα συμμετάσχουν οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης και η Ελβετία, η καλύτερη ομάδα που τερμάτισε τρίτη. Αυτές οι 28 ομάδες κληρώθηκαν σε επτά ομίλους των τεσσάρων ομάδων, με τους νικητές κάθε ομίλου να συμπληρώνουν με την Ουαλία τις ομάδες του τελικού τουρνουά. Η ελίτ φάση θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 31 Μαρτίου.

Τελική φάση: 28 Ιουνίου – 11 Ιουλίου 2026

Κλήρωση τελικού τουρνουά: Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026

Κλήρωση 1ης προκριματικής φάσης 2026-27: Με Πορτογαλία, Σερβία και Καζακστάν η Εθνική Ομάδα

Η κλήρωση του πρώτου γύρου του UEFA European Under-19 Championship 2026/27 καθόρισε τους ομίλους και στις δύο λίγκες του EURO U19, εγκαινιάζοντας τον δρόμο προς την τελική φάση των οκτώ ομάδων στην Τσεχία, καθώς ξεκινά η νέα μορφή της διοργάνωσης.



Αναλυτικά η κλήρωση πρώτου προκριματικού γύρου 1 του EURO U19 2026/27

League A

A1: Βέλγιο, Σλοβενία, Σουηδία, Κύπρος.

A2: Ιταλία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Πολωνία, Σκωτία.

A3: Τσεχία, Φινλανδία, Ουκρανία, Εσθονία.

A4: Γερμανία, Αυστρία, Ισραήλ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

A5: Αγγλία, Κροατία, Ισπανία, Βουλγαρία.

A6: Πορτογαλία, Σερβία, Ελλάδα, Καζακστάν.

A7: Γαλλία, Ελβετία, Ουγγαρία, Ουαλία.

League B

B1: Δανία, Ρουμανία, Ανδόρα, Λιχτενστάιν.

B2: Τουρκία, Κόσοβο, Αρμενία, Γιβραλτάρ.

B3: Σλοβακία, Λευκορωσία, Λετονία, Άγιος Μαρίνος.

B4: Νορβηγία, Αλβανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα.

B5: Κάτω Χώρες, Νήσοι Φερόε, Βόρεια Μακεδονία, Μολδαβία.

B6: Βόρεια Ιρλανδία, Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν.

B7: Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Γεωργία.

Κριτήρια Πρόκρισης -Με την ολοκλήρωση του 1ου γύρου, οι ομάδες προκρίνονται ως ακολούθως: