Το τηλεφώνημα του Μέσι που άλλαξε τον τρόπο που έβλεπε τον ανταγωνισμό ο Μπέιλ

Ο Γκάρεθ Μπέιλ αποκάλυψε μια ιστορία που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον ανταγωνισμό και την αντιπαλότητα στο ποδόσφαιρο, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη πλευρά του αθλήματος.

Κατά την περίοδο που ταλαιπωρούνταν από χρόνιους τραυματισμούς, ο Ουαλός πρώην ποδοσφαιριστής έλαβε μια απροσδόκητη κίνηση αλληλεγγύης από τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος σούπερσταρ ενδιαφέρθηκε προσωπικά για την κατάστασή του και τον παρέπεμψε στον προσωπικό του γιατρό, ο οποίος του υπέδειξε ένα δοκιμασμένο πρωτόκολλο αποθεραπείας. Η προσφορά περιλάμβανε ασκήσεις που είχε εφαρμόσει ο ίδιος ο Μέσι το 2013, αλλά και πρόταση για εξειδικευμένη κλινική στη Βαρκελώνη που φροντίζει πολλούς κορυφαίους ποδοσφαιριστές.

«Στο ποδόσφαιρο υπήρξε μια στιγμή που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπα τον ανταγωνισμό», δήλωσε ο Μπέιλ. «Ενώ αντιμετώπιζα έναν χρόνιο μυϊκό τραυματισμό, έλαβα ένα μήνυμα από τον γυμναστή της Ρεάλ Μαδρίτης: "Ο Λέο (Μέσι) ρωτάει για την κατάστασή σου και θέλει να βοηθήσει"».

Ο Μπέιλ προσέθεσε ότι εκείνη η στιγμή τον δίδαξε ότι ο αληθινός επαγγελματισμός ξεπερνά ομάδες και χρώματα. «Το μεγαλείο μετριέται από το τι προσφέρεις στους άλλους, ακόμη και στους αντιπάλους σου. Ο Μέσι είναι άνθρωπος πριν γίνει θρύλος. Σε μια εποχή που πολλοί βλέπουν την αντιπαλότητα Ρεάλ – Μπαρτσελόνα σαν πόλεμο, ο Μέσι μας υπενθύμισε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα όμορφο παιχνίδι. Κάποιες στιγμές δεν χρειάζονται γκολ, μόνο ανθρωπιά».

Η κίνηση του Αργεντινού υπενθυμίζει πως το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο νίκες και τίτλοι, αλλά και σεβασμός, αλληλεγγύη και αληθινός επαγγελματισμός.