Ράις: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις εναντίον μας – Θέλουμε να κερδίσουμε την ΑΕΚ» (vid)

Με αυτοπεποίθηση και χωρίς πίεση θα υποδεχθεί αύριο την ΑΕΚ η Σάμσουνσπορ, στοχεύοντας τη νίκη, όπως τόνισε ο προπονητής των Τούρκων, Τόμας Ράις.

Τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ θέλει αύριο (11/12, 19:45) η Σάμσουνσπορ, προκειμένου να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Conference League. Αυτό σημείωσε ο Τόμας Ράις στη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας πως η ομάδα του έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση.

Αναλυτικά:

«Εχουμε μεγάλη αυτοπεποίθησή. Αν μπορέσουμε να επαναλάβουμε την απόδοση που δείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Γαλατασαράι εναντίον της ΑΕΚ, θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς. Δεν υπάρχει καμία πίεση πάνω μας από το να είμαστε πρωτοπόροι. Θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ο πρώτος μας στόχος είναι να τερματίσουμε στους 8 πρώτους της Conference League. Είμαστε καλή ομάδα. Και οι αντίπαλοί μας το ξέρουν αυτό. Δεν είναι εύκολο να παίζεις εναντίον μας», τόνισε αρχικά ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ.

Για τους διαθέσιμους παίκτες: «Ο Μάριους και ο Ντιαγέ είναι πολύ καλοί επιθετικοί. Ο Μάριους έχει κάνει πολύ σημαντική συμβολή μέχρι στιγμής. Ο Ντιαγέ επίσης αποδίδει πολύ καλά. Θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις σύμφωνα με το σύστημά μας. Ανυπομονώ για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Για τους παίκτες μας, το να βλέπουν τους οπαδούς στο γήπεδο είναι κινητήρια δύναμη. Νομίζω ότι αξίζουμε την υποστήριξη. Θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία πετυχαίνοντας ένα καλό αποτέλεσμα».

Για την ανανέωση του συμβολαίου του: «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για το συμβόλαιο. Έχουμε έναν πολύ σημαντικό αγώνα αύριο. Αν πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, έχουμε την ευκαιρία να προκριθούμε στους 8 πρώτους, να γράψουμε ιστορία και αυτός είναι ο στόχος μας».