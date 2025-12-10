Η Μίλαν βάζει στο... στόχαστρο τον Άλισον – Ετοιμάζεται για πιθανή εποχή χωρίς Μενιάν

Η Μίλαν φαίνεται πως έχει ήδη μπει σε τροχιά αναζήτησης νέου τερματοφύλακα, καθώς η υπόθεση του Μάικ Μενιάν προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερο πονοκέφαλο στη διοίκηση.

Με τον Γάλλο να δείχνει απρόθυμος να ανανεώσει το συμβόλαιό του, οι «ροσονέρι» έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον Άλισον της Λίβερπουλ, ο οποίος προβάλλει ως βασική προτεραιότητα για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Η ομάδα του Μιλάνου πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν υπό τις οδηγίες του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, παραμένοντας στην κορυφή της Serie A μετά από 14 αγωνιστικές και συμβαδίζοντας με τη Νάπολι στη μάχη του τίτλου. Ωστόσο, το κλίμα αισιοδοξίας σκιάζεται από το μέλλον του Μενιάν, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

Ο 28χρονος αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της Ευρώπης και δεν είναι λίγες οι ομάδες που έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι ο ίδιος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να γράψει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μακριά από το «Σαν Σίρο».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Μίλαν εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Άλισον. Ο Βραζιλιάνος, με σημαντική εμπειρία από τη Serie A χάρη στη θητεία του στη Ρόμα, περιλαμβάνεται ψηλά στη λίστα των υποψηφίων, καθώς προσφέρει στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ που αναζητούν οι «ροσονέρι».

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο θα καταφέρει η Μίλαν να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη Λίβερπουλ και αν ο Άλισον θα σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στα ιταλικά γήπεδα όπου καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους πορτιέρε της ηπείρου.