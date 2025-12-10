Σεμινάριο της FIFA για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα

Στη συνέχεια συνεργάζονται με τις ομοσπονδίες των χωρών, ώστε μαζί να σχεδιάσουν την περαιτέρω ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
Σύμφωνα με την FIFA η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στον αριθμό διοργανώσεων και αγώνων ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, σε σύγκριση όχι μόνο με χώρες του ίδιου επιπέδου, αλλά και με τις πιο προηγμένες. Επίσης, ικανοποιητικός είναι ο αριθμός των γηπέδων στη χώρα μας, καθώς διαθέτει 1600 γήπεδα με φυσικό ταρτάν, 2800 συνθετικά και 200 κλειστά. Ωστόσο υπάρχουν δύο βασικές αντικειμενικές δυσκολίες, αφενός η ύπαρξη πολλών νησιών και η ορεινή διαμόρφωση μεγάλου μέρους της ηπειρωτικής χώρας που δυσκολεύουν τις μετακινήσεις και αφετέρου η μικρή ποδοσφαιρική σεζόν των 18 εβδομάδων, που οφείλεται κυρίως στην εκτεταμένη θερινή περίοδο και τη ζέστη που επικρατεί.
Οι εκπρόσωποι της FIFA παρουσίασαν 5 σημαντικούς άξονες ανάπτυξης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου:
- Εθνική στρατηγική για συλλόγους και ακαδημίες
- Ενίσχυση συμμετοχής παικτών/παικτριών και προπονητικού προσωπικού
- Δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων για σχολεία, μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες, βετεράνους κ.ά.
- Καταχώριση των ποδοσφαιριστών & ποδοσφαιριστριών κάτω των 12 ετών στα ηλεκτρονικά αρχεία
- Αύξηση του αριθμού προπονητών/τριών (ο αριθμός των 5600 καταγεγραμμένων είναι πάνω από τον παγκόσμιο μ.ό αλλά κάτω από χώρες αντίστοιχης κατηγορίας) και ενίσχυση της εκπαίδευσής τους με περισσότερα ψηφιακά εργαλεία.
Συζητήθηκαν ακόμη η πιθανότητα αύξησης του αριθμού διοργανώσεων και τουρνουά, η προοπτική για περισσότερο ποδόσφαιρο σε σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις παικτών και παικτριών, ειδικά στις μικρές ηλικίες και η εκπαίδευση διοικητικών παραγόντων, managers και διαιτητών.
Εκτός των στελεχών τμημάτων της Ομοσπονδίας που σχετίζονται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και συμμετείχαν δια ζώσης, στο σεμινάριο συμμετείχαν διαδικτυακά ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών και υπεύθυνος σχολικού αθλητισμού, Παναγιώτης Καρράς και ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής, Γιώργος Χατζησαρόγλου.