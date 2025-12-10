Ποκονιόλι: «Δεν έχουμε προκριθεί ακόμη»

Με εννέα βαθμούς, η Μονακό παραμένει στην διεκδίκηση μιας θέσης για τα πλέι οφ του Champions League, αλλά «υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει» στους τελευταίους δύο αγώνες, όπως επεσήμανε ο προπονητής των Μονεγάσκων, Σεμπαστιάν Ποκονιόλι.

«Όχι, δεν έχουμε εξασφαλίσει την πρόκριση, τόνισε ο τεχνικός της Μονακό, μετά την νίκη με 1-0 επί της Γαλατασαράι και πρόσθεσε: «Εξαρτάται και από άλλα αποτελέσματα. Αλλά είμαι ευχαριστημένος που είναι η τρίτη φορά που κρατήσαμε ανέπαφη την εστία μας στο Champions League. Έχουμε μια θετική σεζόν μέχρι στιγμής.

Μας περιμένουν δύο μεγάλοι αγώνες. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ειδικά εντός έδρας (σ.σ. εναντίον της Γιουβέντους). Είμαι ικανοποιημένος με την απόδοση, αλλά όχι έκπληκτος, αφού ξέρω τί είμαστε ικανοί να κάνουμε. Είμαι υπερήφανος για την απόδοση των παικτών, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο πρώτο ημίχρονο, φοβόμασταν, κάτι που μας έκανε να υποχωρήσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, περάσαμε το μήνυμα να είμαστε πιο δημιουργικοί και να παίξουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ήμασταν πιο επιθετικοί και κάναμε ευκαιρίες. Μου άρεσε η σύνδεση με τους οπαδούς στο τέλος. Νιώσαμε πραγματικά σαν να ήμασταν ένα. Είναι ένα πολύ θετικό σημάδι, γιατί θέλω να δώσω σε αυτήν την ομάδα πίσω την ψυχή και τον χαρακτήρα της. Και δεν θα δεχθώ να τα παρατήσει η ομάδα ή να τα παρατήσω εγώ, ακόμη κι΄εάν τα πράγματα είναι δύσκολα».