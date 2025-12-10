Μουχάμετ Ντουμάν στο SDNA: «Κόλαση η Σαμψούντα – Η Σάμσουνσπορ δεν φοβάται κανέναν στην έδρα της»

Ο Τούρκος δημοσιογράφος μιλάει στο SDNA για τη νέα αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League, αναλύοντας τη δυναμική της Σάμσουνσπορ, τη φιλοσοφία του προπονητή, Τόμας Ράις, τους αστέρες του ρόστερ και την «καυτή» ατμόσφαιρα που περιμένει την Ένωση στη Σαμψούντα.

Λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι της Πέμπτης (11/12) στη Σαμψούντα, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Σαμσουνσπόρ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League, το SDNA επικοινώνησε με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Μουχάμετ Ντουμάν (φωτ.)

Ο γνώστης του ρεπορτάζ της τουρκικής ομάδας ανέλυσε την κατάσταση της Σάμσουνσπορ, το στιλ παιχνιδιού της, τα δυνατά και αδύναμα σημεία της, καθώς και το τι πρέπει να περιμένει η Ένωση από την ατμόσφαιρα στην «καυτή» έδρα της Μαύρης Θάλασσας.

«Η Σαμσουνσπόρ γράφει ιστορία, αλλά αρχίζει να κουράζεται»

«Η Σαμσουνσπόρ βιώνει μια εντυπωσιακή διετία επιστροφής στη Super Lig. Μετά την άνοδο από τη 2η κατηγορία το 2024, τερμάτισε στην 3η θέση του περσινού πρωταθλήματος, καταφέρνοντας να αφήσει πίσω της την Μπεσίκτας και την Τραμπζονσπόρ. Η δουλειά του Τόμας Ράις, που ανέλαβε το καλοκαίρι του 2024, έχει αλλάξει πλήρως το επίπεδο της ομάδας.

Στο Conference League η πορεία της είναι εξίσου εντυπωσιακή: 10 βαθμοί σε 4 ματς και κορυφή του ομίλου. Ωστόσο, η παράλληλη παρουσία σε Ευρώπη και πρωτάθλημα έχει αρχίσει να επιβαρύνει τους Τούρκους, που στα τελευταία τρία παιχνίδια της Super Lig έχουν πάρει μόλις δύο βαθμούς».

«Ο Ράις θέλει πίεση 90 λεπτών – Το δυνατό όπλο η αντεπίθεση»

Ο Ντουμάν εξηγεί ότι...«ο Τόμας Ράις (φωτ.) έχει εμφυσήσει μια ξεκάθαρη επιθετική ταυτότητα στη Σαμσουνσπόρ.

Με σύστημα 4-3-3, πολύ τρέξιμο και συνεχή πίεση σε όλο το γήπεδο, η ομάδα στηρίζεται στην έκρηξη των Κιλίντς και Μουσάμπα στα άκρα, αλλά και στη δημιουργικότητα των Χολσέ και Αϊντίν στον άξονα».

Παρόλα αυτά, προειδοποιεί για τη δυσκολία απέναντι στην ΑΕΚ: «Ο Νίκολιτς είναι έμπειρος, έχει επτά τίτλους. Και ο Γιόβιτς… είναι μάγος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε και πώς θα σκοράρει».

Πλεονεκτήματα και αδυναμίες: ενέργεια vs απειρία

«Η Σαμσουνσπόρ διαθέτει ενέργεια, φυσική δύναμη και ομοιογένεια. Οι παίκτες βρίσκονται για μεγάλο διάστημα μαζί και ο Ράις —16 μήνες στο τιμόνι— ξέρει τις δυνατότητες και αδυναμίες όλων».

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Ντουμάν, τα προβλήματα δεν λείπουν:

• απειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

• εύκολα λάθη στην άμυνα

• κούραση λόγω συνεχόμενων αγώνων

• περιορισμένο βάθος ρόστερ

• απουσία του Ντιαγέ, που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής

«Αν έπαιζε ο Ντιαγέ, θα ήταν όσο επικίνδυνος όσο ο Ντρογκμπά», τονίζει χαρακτηριστικά.

Οι παίκτες- κλειδιά της Σαμσουνσπόρ

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο… «ο Κάρλο Χολσέ (φωτ.) είναι ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας τόσο σε γκολ όσο και σε ασίστ.

Ο Εμρέ Κιλίντς δείχνει ξανά τον ποδοσφαιριστή υψηλών στάνταρ που είδαμε στη Γαλατάσαραϊ, ενώ ο Μουσάμπα αποτελεί συνεχή απειλή για οποιαδήποτε άμυνα.

Σημαντικός είναι και ο τερματοφύλακας Οκάν Κοτσούκ, που έχει πάρει πολλά από τον Φερνάντο Μουσλέρα στη Γαλατάσαραϊ. Παρά το ότι κάποιοι παίκτες έχουν λιγότερη εμπειρία, όλοι παίζουν με την καρδιά τους».

«Κόλαση το γήπεδο – Ακόμη και Φενέρ και Γαλατά δυσκολεύονται εδώ»

«Η ατμόσφαιρα που περιμένει την ΑΕΚ στη Σαμψούντα θα είναι εκρηκτική. Το γήπεδο των 33.000 θέσεων θεωρείται μία από τις πιο “καυτές” έδρες της Τουρκίας, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Οι φίλαθλοι της Σαμσουνσπόρ θα προσπαθήσουν να αποσυντονίσουν τους παίκτες της ΑΕΚ. Ακόμη και η Φενέρμπαχτσε και η Γαλατάσαραϊ δυσκολεύονται εδώ», τονίζει ο Ντουμάν, καταλήγοντας ότι η Ένωση χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση για να ανταποκριθεί.