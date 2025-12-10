Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι: Στα «σχοινιά» ο Τσάμπι Αλόνσο – Αγωνία για Εμπαπέ!  

Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζονται για ακόμη μία υπερπαραγωγή στο Champions League, σε μία μονομαχία που έχει εξελιχθεί στο πιο διαχρονικό και αμφίρροπο ζευγάρι των τελευταίων ετών. Στα «σχοινιά» o Αλόνσο που θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Εμπαπέ. Με φόρα έρχεται η Σίτι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι διασταυρώνουν ξανά τα αγωνιστικά ξίφη σε ένα από τα πιο κλασικά ζευγάρια της σύγχρονης εποχής του Champions League. Για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, οι δύο σύλλογοι βρίσκονται αντιμέτωποι στη νοκ-άουτ φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί πως η συνολική μεταξύ τους παράδοση παραμένει απόλυτα ισορροπημένη (5-5-4), γεγονός που προσθέτει επιπλέον ενδιαφέρον στη φετινή σύγκρουση.

Η Ρεάλ μπαίνει στο παιχνίδι κουβαλώντας μια περίεργη αντίφαση. Στο πρωτάθλημα δείχνει να παλεύει με τον ίδιο της τον εαυτό, παρουσιάζοντας αστάθεια και απώλεια προσανατολιδμου. Η πρόσφατη εντός έδρας ήττα από τη Θέλτα (0-2) ήταν το πιο ηχηρό δείγμα αυτής της ταλάντευσης που φέρνει τον Τσάμπι Αλόνσο σε δυσχερή θέση αναφορικά με το μέλλον του στη «Βασίλισσα».



Οι Μαδριλένοι εγκλωβίστηκαν σπατάλησαν ευκαιρίες και κατέρρευσαν ψυχολογικά μετά το 0-1 στο 53’. Οι αποβολές των Γκαρθία και Καρέρας επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάσταση και το 0-2 στις καθυστερήσεις αποκάλυψε ένα σύνολο που έχει χάσει προσωρινά την αγωνιστική του συνοχή και ταυτότητα. Έτσι η Ρεάλ βρέθηκε τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα..,



Κι όμως, στην Ευρώπη, ο ισπανικός σύλλογος με εξαίρεση την ήττα από την Λίβερπουλ (4-0-1) διατηρεί τη λάμψη του ευρισκόμενος στην πρώτη οκτάδα. Παράλληλα μετρά 13 νίκες στα τελευταία 14 παιχνίδια της σε φάση ομίλων/League Phase.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κιλιάν Εμπαπέ αποτελεί τον πιο κομβικό παίκτη της φετινής ευρωπαϊκής της πορείας. Τα εννέα γκολ του στη διοργάνωση τον έχουν ανεβάσει στην κορυφή των σκόρερ, ενώ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι διατηρεί μια εντυπωσιακή παράδοση. Επτά τέρματα σε ισάριθμες εμφανίσεις.



Ο Γάλλος φορ μοιάζει να ταιριάζει ιδανικά σε αυτά τα παιχνίδια υψηλής έντασης, εκεί όπου χρειάζονται προσωπικότητα και εκτελεστική δεινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ρεάλ παραμένει αήττητη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της απέναντι στη Σίτι, ένα στοιχείο που προσφέρει επιπλέον ψυχολογική ώθηση. Το ζητούμενο για τον Αλόνσο είναι ο βαθμός ετοιμότητας του πρώην άσου της Παρί Σεν Ζερμέν, η συμμετοχή του οποίου καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολη.

Παράλληλα, ο Βάσκος προπονητής καλείται να διαχειριστεί ένα κρίσιμο παζλ απουσιών. Η άμυνα έχει αποδεκατιστεί, με τους Μιλιτάο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Καρβαχάλ, Μεντί, Χάουσεν και Αλάμπα να έχουν τεθεί νοκ άουτ. Επιπλέον, εκτός του Εμπαπέ και ο Καμαβινγκά παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος.



Στην άλλη πλευρά, η Μάντσεστερ Σίτι ταξίδεψε στη Μαδρίτη με στόχο όχι μόνο ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά και μια σαφή δήλωση ότι παραμένει διεκδικήτρια του τροπαίου. Η περίοδος αστάθειας με τις ήττες από Νιουκάστλ και Λεβερκούζεν παρήλθαν, αφού οι τρεις σερί νίκες που ακολούθησαν στα ματς με Λιντς και Φούλαμ, επανέφεραν την ηρεμία. Η πειθαρχημένη εμφάνιση απέναντι στη Σάντερλαντ (3-0) ήταν το επιστέγασμα τη φόρμας των «Πολιτών».



Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, παρότι δεν σκόραρε στο τελευταίο παιχνίδι, παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τη Ρεάλ. Ο Νορβηγός έχει εννέα γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια Champions League απέναντι σε ισπανικές ομάδες, δείχνοντας πως οι Ίβηρες του… ταιριάζουν ιδανικά. Ταυτόχρονα, ο Φιλ Φόντεν βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, λειτουργώντας ως ο δημιουργικός καταλύτης του φετινού συστήματος του Γκουαρντιόλα.

Στα αγωνιστικά, η Σίτι δεν ταξίδεψε πλήρης. Οι απουσίες των Ορτέγκα, Στόουνς, Ρόντρι, Φίλιπς και Κόβασιτς επηρεάζουν άμεσα τη δομή του άξονα και το ροτέισον του Γκουαρδιόλα, σε μια ποδοσφαιρική «τιτανομαχία» που θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια.

