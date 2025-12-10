Σλοτ για Σαλάχ: «Αν θέλει να επιστρέψει, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει το λάθος του»

Ο Άρνε Σλοτ αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή του σχετικά με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, αφήνοντας ξεκάθαρα να εννοηθεί πως η μπάλα —σε αυτή τη φάση— βρίσκεται στο γήπεδο του Αιγύπτιου σταρ.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ υπογράμμισε ότι ο Σαλάχ θα πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα και να παραδεχθεί το λάθος του, εάν θέλει να επανενταχθεί στα βασικά πλάνα της ομάδας.

Ο σούπερ σταρ των «Reds» έμεινε εκτός αποστολής για το κρίσιμο παιχνίδι με την Ίντερ στο Champions League, μετά το απαξιωτικό ξέσπασμά του, στο οποίο κατηγόρησε τον Σλοτ ότι τον έχει «ξεγραμμένο» από την ομάδα, την ώρα που το κλίμα στο σύλλογο βαρύνει ολοένα και περισσότερο.

Παρά τις εσωτερικές αναταραχές, η Λίβερπουλ κατάφερε να πάρει τεράστιο διπλό στο Μιλάνο (1-0), βάζοντας βάσεις για πρόκριση στην πρώτη οκτάδα της League Phase. Μετά τη μεγάλη νίκη, οι δημοσιογράφοι πίεσαν τον Σλοτ να τοποθετηθεί για το μέλλον του Σαλάχ.

Ο Ολλανδός προσπάθησε αρχικά να κρατήσει το θέμα στο περιθώριο: «Ήταν ήδη πολύ δύσκολο για τους παίκτες να διαχειριστούν το γκολ που δεχθήκαμε στο τελευταίο λεπτό απέναντι στη Λιντς. Ήταν μια συναισθηματικά φορτισμένη περίοδος για όλους».

Όμως σε ερώτηση για το εάν ο Σαλάχ μπορεί να επιστρέψει σύντομα, ο Σλοτ έγινε πιο σαφής: «Όλοι κάνουν λάθη στη ζωή. Το ερώτημα είναι ποιος πρέπει να αναγνωρίσει πρώτος το λάθος — ο παίκτης ή ο προπονητής;»

Μια φράση που ερμηνεύεται από πολλούς ως ξεκάθαρη προτροπή προς τον Σαλάχ να κάνει το πρώτο βήμα και να ζητήσει συγγνώμη, προκειμένου να επανέλθει στην κανονικότητα της ομάδας.