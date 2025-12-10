Ο Πογκμπά αλλάζει σελίδα: Επενδυτής σε επαγγελματική ομάδα καμηλοδρομιών στη Σαουδική Αραβία

Ο Πολ Πογκμπά φαίνεται να ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στη ζωή και την καριέρα του, επενδύοντας στον κόσμο των… καμηλοδρομιών.

Ο Γάλλος μέσος της Μονακό έγινε επίσημα μέτοχος και πρεσβευτής της Al Haboob, της πρώτης επαγγελματικής ομάδας καμηλοδρομιών με έδρα τη Σαουδική Αραβία και δραστηριότητα σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου.

Μιλώντας στο BBC Sport, ο 32χρονος ποδοσφαιριστής αποκάλυψε πως τα τελευταία χρόνια παρακολουθούσε συστηματικά αγώνες καμηλοδρομίας, μελετώντας την τεχνική, την τακτική και τις απαιτήσεις του αθλήματος. «Έχει μεγάλες απαιτήσεις. Στο τέλος της ημέρας, ο αθλητισμός είναι αθλητισμός – χρειάζεται καρδιά, αφοσίωση και ομαδικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η καμηλοδρομία, βαθιά ριζωμένη στην παράδοση της Μέσης Ανατολής, έχει πολλά κοινά στοιχεία με το ποδόσφαιρο σύμφωνα με τον Πογκμπά: «Χρειάζεσαι πειθαρχία, συγκέντρωση και αντοχή. Αυτά είναι που φτιάχνουν τους πρωταθλητές». Δεν κρύβει μάλιστα ότι ονειρεύεται κάποια στιγμή να αποκτήσει «την πιο ακριβή καμήλα στον κόσμο».

Οι ιδρυτές της Al Haboob, Όμαρ Αλμαϊνά και Σαφουάν Μοντίρ, χαρακτήρισαν τη συνεργασία με τον Πογκμπά «μεταμορφωτική», επισημαίνοντας πως η προσωπικότητά του και η παγκόσμια επιρροή του μπορούν να αναδείξουν διεθνώς ένα παραδοσιακό άθλημα με μεγάλη πολιτισμική αξία.

Ο Γάλλος μέσος επέστρεψε πρόσφατα στη δράση, στις 22 Νοεμβρίου, μετά τη μείωση της τιμωρίας του για ντόπινγκ από τέσσερα χρόνια σε 18 μήνες από το CAS, αγωνιζόμενος ως αλλαγή στη βαριά ήττα της Μονακό από τη Ρεν.