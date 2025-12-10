Γκουαρντιόλα: «Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα με είχαν απολύσει σε έξι μήνες» – Έμμεση στήριξη στον Αλόνσο

Λίγο πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Πεπ Γκουαρντιόλα έκανε μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση.

Ο Καταλανός τεχνικός αναφέρθηκε στην ακραία πίεση που συνοδεύει τη θέση του προπονητή στη «βασίλισσα», στέλνοντας ταυτόχρονα ένα έμμεσο μήνυμα στήριξης στον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος βρίσκεται υπό αμφισβήτηση.

Ο Γκουαρντιόλα χαρακτήρισε τη δουλειά στον πάγκο της Ρεάλ ως «την πιο δύσκολη στο ποδόσφαιρο», εξηγώντας ότι οι απαιτήσεις είναι διαρκώς στο μέγιστο και η κριτική ανελέητη. Για να δώσει έμφαση στο επιχείρημά του, έκανε σύγκριση με τη δική του περσινή σεζόν στη Σίτι.

«Το να προπονείς τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πιο δύσκολη δουλειά στο ποδόσφαιρο. Αν είχα τις περσινές μου επιδόσεις ως προπονητής της Ρεάλ, θα με είχαν απολύσει μέσα σε έξι μήνες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκουαρντιόλα.