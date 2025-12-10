ΑΕΛ Novibet: Ψάχνεται για Περέα

Η ΑΕΛ Novibet εξετάζει την περίπτωση του Χουάν Χοσέ Περέα, ενόψει Ιανουαρίου.

Δεδομένη είναι η ενίσχυση του ρόστερ της ΑΕΛ Novibet τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και ένα όνομα που ακούγεται έντονα είναι αυτό του Χουάν Χοσέ Περέα. Ο 25χρονος επιθετικός είναι γνωστός στην Ελλάδα, έχοντας αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό, Βόλο και ΠΑΣ Γιάννινα.

Τώρα αγωνίζεται στη Ζυρίχη, αλλά είχε κι ένα πέρασμα από τη Στουτγάρδη. Στην Ελβετία δεν παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής, μετρώντας 8 συμμετοχές, αλλά μόνο 165 αγωνιστικά λεπτά. Η περίπτωση του δεν είναι εύκολη, ενώ το συμβόλαιό του με τη Ζυρίχη λήγει το καλοκαίρι του 2026.