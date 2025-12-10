Σαν σήμερα: Το ιστορικό 7-0 του Ολυμπιακού από τη Γιουβέντους και τα πρωτοσέλιδα της εποχής (pics+vid)

Η 10η Δεκεμβρίου κατέχει έναν ιστορικό χαρακτήρα καθώς παρά το γεγονός ότι συμπληρώνονται 23 χρόνια από τότε, το 7-0 παραμένει η πιο βαριά ήττα που δέχθηκε ελληνική ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πώς υποδέχθηκαν την επομένη το γεγονός οι αθλητικές εφημερίδες;

Η βραδιά στο Τορίνο πριν 23 χρόνια εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δέχτηκε 7 γκολ από τη Γιουβέντους. Οι Ιταλοί μπήκαν δυνατά στο ματς και ήδη στο ημίχρονο προηγούνταν 4-0, με τα γκολ του Τρεζεγκέ, του Μίκολι, πάλι του Τρεζεγκέ και του Μαρέσκα.

Ο Ντι Βάιο έκανε το 5-0, ο Ντελ Πιέρο ένα λεπτό μετά την είσοδό του σημείωσε το 6-0, για να σκοράρει μέχρι και ο ξεχασμένος μεταξύ πάγκου και εξέδρας Μαρτσέλο Ζαλαγέτα, που με κεφαλιά έγραψε το τελικό 7-0, στο 79'.

Ο ελληνικός αθλητικός Τύπος ήταν σκληρός, μιλώντας για κάζο, φρίκη, ενώ ζητούσε να... κλείσουν τα σύνορα. Θυμηθείτε τα πρωτοσέλιδα: