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Όλα τα γκολ της βραδιάς - Η ανατροπή της Αταλάντα και της Μαρσέιγ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε και τα 26 γκολ του πρώτου πιάτου της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Όλα τα γκολ της βραδιάς - Η ανατροπή της Αταλάντα και της Μαρσέιγ (vid)