Η επετειακή φανέλα του ΟΦΗ για το Super Cup (pic)

Η κρητική ΠΑΕ έδωσε στην δημοσιότητα τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (10/12) την φανέλα που θα φορέσει στο Super Cup.

Οι άνθρωποι του ΟΦΗ κυκλοφόρησαν μια επετειακή φανέλα για τον αγώνα που θα φορεθεί από τους παίκτες μόνο στο Betsson Super Cup στο Παγκρήτιο.

Όπως αναφέρει η ΠΑΕ, η φανέλα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τον συγκεκριμένο αγώνα και όπως είναι λογικό θα έχει συλλεκτικό χαρακτήρα.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Ένας αιώνας. Ένας αγώνας. Μια φανέλα.

Στις 3 Ιανουαρίου, στο Betsson Super Cup στο Παγκρήτιο, ο ΟΦΗ θα φορέσει όλα όσα δεν χωράνε σε λόγια.

Η επετειακή φανέλα, σχεδιάστηκε μέσα από μνήμες και φωτογραφίες κιτρινισμένες, σε γήπεδα χωμάτινα, σε φωνές που χάθηκαν, αλλά δεν σίγησαν ποτέ.

Είναι η φανέλα όλων όσων λείπουν, αλλά είναι ακόμη εδώ.

Κάθε της ραφή είναι μια ιστορία που δεν ειπώθηκε.

Κάθε της σκιά είναι ένα δάκρυ που δεν κύλησε μπροστά στους άλλους.

Κάθε της λευκή γραμμή είναι μια υπόσχεση πως όσο κι αν πονάς, ξανασηκώνεσαι.

Θα φορεθεί μόνο μία φορά.

Για έναν αγώνα.

Για έναν αιώνα.

Σχεδιασμένη από την PUMA αποκλειστικά για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ. Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανακυκλώσιμα υλικά και εξοπλισμένη με τεχνολογία dryCELL για απόδοση και άνεση.

📍 Θα τη βρεις σήμερα στη μπουτίκ “OFI Crete FC x Cosmos Sport στο “Γεντί Κουλέ”, στο Cosmos Sport 1821 και στο νέο Cosmos Sport 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο.

Κάθε κομμάτι της συλλογής ΟΦΗ φέρει το τρισδιάστατο υδατογράφημα αυθεντικότητας με τον Θυρεό και τον Γρύπα του ΟΦΗ».