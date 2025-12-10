Ταλαιπωρία για τον Ολυμπιακό - Προσπάθειες να φύγει ο πάγος για να απογειωθεί το αεροπλάνο (vid)

Η αποστολή του Ολυμπιακού βίωσε μεγάλη ταλαιπωρία προκειμένου να αναχωρήσει από το Καζακστάν μετά τη νίκη.

Μπορεί για τον Ολυμπιακό όλα να πήγαν κατ'ευχήν στο γήπεδο με αντίπαλο την Αλμάτι, ωστόσο όταν έφτασε η ώρα η αποστολή να αναχωρήσει για την Ελλάδα, αντιμετώπισε προβλήματα.

Το θερμόμετρο έδειχνε -21 βαθμούς κελσίου, όταν το αεροπλάνο με την αποστολή των ερυθρολεύκων δεν μπορούσε να απογειωθεί καθώς είχε μαζευτεί πάγος στους κινητήρες. Οι άνθρωποι του αεροδρομίου σε σχετικό βίντεο φαίνεται να κάνουν ό,τι μπορούν για να φύγουν οι πάγοι και το αεροπλάνο να απογειωθεί