Ταλαιπωρία για τον Ολυμπιακό - Προσπάθειες να φύγει ο πάγος για να απογειωθεί το αεροπλάνο (vid)

Μπορεί για τον Ολυμπιακό όλα να πήγαν κατ'ευχήν στο γήπεδο με αντίπαλο την Αλμάτι, ωστόσο όταν έφτασε η ώρα η αποστολή να αναχωρήσει για την Ελλάδα, αντιμετώπισε προβλήματα.
Το θερμόμετρο έδειχνε -21 βαθμούς κελσίου, όταν το αεροπλάνο με την αποστολή των ερυθρολεύκων δεν μπορούσε να απογειωθεί καθώς είχε μαζευτεί πάγος στους κινητήρες. Οι άνθρωποι του αεροδρομίου σε σχετικό βίντεο φαίνεται να κάνουν ό,τι μπορούν για να φύγουν οι πάγοι και το αεροπλάνο να απογειωθεί
@ta_nea.gr
Μετ' εμποδίων η επιστροφή του Ολυμπιακού από την Αστάνα. Υπάλληλοι του αεροδρομίου προσπαθούν να απομακρύνουν τους πάγους από τους κινητήρες προκειμένου να αναχωρήσει το αεροπλάνο που μεταφέρει τη αποστολή της ομάδας. Στους -21 δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα. #olympiacos #ολυμπιακος #olympiacosfc #championsleague #cold #sports #footbal #omada #tanea #fyi♬ πρωτότυπος ήχος - ΤΑ ΝΕΑ - ΤΑ ΝΕΑ