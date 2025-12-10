«Τούμπαρε» την Ουνιόν Σεν Σιλουάζ η Μαρσέιγ, πέρασε το εμπόδιο της Γαλατασαράι η Μονακό

Για την έκτη αγωνιστική του Champions League η Μαρσέιγ έφυγε με το διπλό από το Βέλγιο (2-3), την στιγμή που η Μονακό πήρε την εντός έδρας νίκη εναντίον της Γαλατασαράι (1-0).

Οι Μασαλοί ευτύχησαν να φύγουν με το τρίποντο από την έδρα της Ουνιόν Σεν Σιλουάζ χάρη σε γκολ των Παϊσάο και Γκρίνγουντ.

Η Μονακό δυσκολεύτηκε με την σειρά της εναντίον της Γαλατασαράι αλλά κατάφερε να πάει τη νίκη με ένα γκολ.

Οι αγώνες

Ουνιόν Σεν Σιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3

Η βελγική ομάδα βρήκε πολύ νωρίς δίχτυα στο παιχνίδι, αφού μόλις στο 5' ο Χαϊλάλι πήρε την πάσα από τον Σκρούφς και αρκετά εκτός περιοχής έκανε το 1-0.

Η Μαρσέιγ αποφάσισε να κινηθεί γρήγορα και να μην αφήσει το γρήγορο γκολ που δέχθηκε να την επηρεάσει, αφού 10 λεπτά αργότερα (15'), έκανε το 1-1 με τον Παϊσάο.

Η γαλλική ομάδα πάλεψε να βρει εξίσου γρήγορα και ένα δεύτερο γκολ για να ανατρέψει εντελώς το σκορ. Ωστόσο η Σεν Σιλουάζ προέβαλε αντίσταση, αλλά στο 41' ο Γκρίνγουντ βρήκε δίχτυα μετά από την ασίστ του Ομπαμεγιάνγκ και έκανε το 1-2

Όπως έληξε το πρώτο ημίχρονο, ξεκίνησε και το δεύτερο η Μαρσέιγ αφού ο Γκρίνγουντ σκόραρε ξανά στο 58' και έκανε το 1-3.

Ο Χαϊλάλι στο 71' ωστόσο, με δεύτερο προσωπικό του γκολ, έβαλε ξανά την Ουνιόν στο παιχνίδι κάνοντας το 2-3, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Μονακό - Γαλατάσαράι 1-0

Μοιρασμένο ήταν το πρώτο ημίχρονο για τις δύο ομάδες, οι οποίες είχαν από δύο καλές ευκαιρίες ωστόσο δεν έφτασαν στο γκολ.

Ο,τι δεν έγινε στο πρώτο σαρανταπεντάλεπτο, το έκανε η Μονακό μετά από 68 λεπτά αγώνα με το Μπαλογκάν και άνοιξε το σκορ, μετά από μια εκτέλεση κόρνερ, με τον ίδιο να βρίσκει την μπάλα εξ επαφής για το 1-0.

Έκτοτε οι φάσεις ήταν μετρημένες και για τις δύο ομάδες, με το σφύριγμα της λήξης να βρίσκει την Μονακό να παίρνει τους τρεις βαθμούς.