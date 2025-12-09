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Προβάδισμα για τη Μονακό κόντρα στη Γαλατασαράι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 68' με γκολ του Μπαλογκάν από κοντά η Μονακό πήρε το προβάδισμα με 1-0 κόντρα στη Γαλατασαράι.

Το γκολ της Μονακό

Προβάδισμα για τη Μονακό κόντρα στη Γαλατασαράι (vid)