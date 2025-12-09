Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ανατροπή και για την Ατλέτικο με την Αϊντχόφεν (vid) 09-12-2025 23:28 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ PSV Eindhoven Atlético Madrid 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 52ο λεπτό η Ατλέτικο, έφτασε στο 2-1 και έκανε την ανατροπή απέναντι στην PSV με γκολ του Χάντσκο. Το 2-1 της Ατλέτικο Κουίζ «Βιολογία»: 10 απλές ερωτήσεις που θα σου δείξουν ότι δεν ξέρεις ούτε τα βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Έκπληξη με την κατάθεση πρότασης νόμου για τη 13η σύνταξη instanews.gr Η παιχτάρα που όλοι γουστάρουν, αλλά δεν χωράει στην ΑΕΚ menshouse.gr Η καλύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟ menshouse.gr Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου: Πότε αποφυλακίζεται τελικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος instanews.gr Διακοπές χωρίς να «ματώσεις» οικονομικά: Εκεί που οι παραλίες είναι αμέτρητες, η ζωή πάμφθηνη και η ξαπλώστρα δεν χρεώνεται ποτέ menshouse.gr «Δεν έχουμε κάτι για σένα, αντίο! – Δεν είμαι στα κυκλώματα εγώ»: Το άκομψο «κόψιμο» της Ιωάννας Τούνη από τα MAD Awards dailymedia.gr Γυπαετός Τσελίκας σε επικό «πέσιμο» σε λουόμενη στον αέρα του ΣΚΑΪ – Το viral στιγμιότυπο (Vid) dailymedia.gr Ανατροπή και για την Ατλέτικο με την Αϊντχόφεν (vid) SHARE