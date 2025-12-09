MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ανατροπή και για την Ατλέτικο με την Αϊντχόφεν (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Στο 52ο λεπτό η Ατλέτικο, έφτασε στο 2-1 και έκανε την ανατροπή απέναντι στην PSV με γκολ του Χάντσκο.

Το 2-1 της Ατλέτικο

Ανατροπή και για την Ατλέτικο με την Αϊντχόφεν (vid)