Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Από την άσπρη βούλα το 2-0 της Τότεναμ με την Σλάβια (vid) 09-12-2025 23:20 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Tottenham Hotspur F.C. Slavia Prague 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 50ο λεπτό η Τότεναμ έκανε το 2-0 κόντρα στη Σλάβια Πράγας με εύστοχη πέναλτι του Κούντους που έκανε ο Σανγιάνγκ στον Πέδρο Πόρο. Το 2-0 της Τότεναμ Απροσδόκητο: Πάτησε το κουμπί ο Κασσελάκης instanews.gr Ο “Κρέσπο” και ο “Σορλέν” φωτογραφίζουν την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ! menshouse.gr Το 99% κάνει μέχρι 4/10: Εσυ μπορείς κάτω από 3 λάθη στο πιο δύσκολο κουίζ γεωγραφίας που κυκλοφορεί; menshouse.gr «Σου ζήτησαν να της δώσεις βραβείο;»: H επική αντίδραση της Ιωάννας Τούνη για τη βράβευση της Ρίας Ελληνίδου στα MAD (Pic) dailymedia.gr Για να «τσιμπήσει» 2 μονάδες ακόμα: Το μέτρο-τομή του Τσίπρα που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού instanews.gr Από τη ΝΔ: Ο μοναδικός πρωθυπουργός που σύμφωνα με τον Λαζόπουλο δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν για τη σκληρή σάτιρά του dailymedia.gr Θέλει ομάδα-φαβορί για την Euroleague: Ο Μάικ Τζέιμς περιμένει το σωστό νεύμα menshouse.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Από την άσπρη βούλα το 2-0 της Τότεναμ με την Σλάβια (vid) SHARE