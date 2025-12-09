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Από την άσπρη βούλα το 2-0 της Τότεναμ με την Σλάβια (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 50ο λεπτό η Τότεναμ έκανε το 2-0 κόντρα στη Σλάβια Πράγας με εύστοχη πέναλτι του Κούντους που έκανε ο Σανγιάνγκ στον Πέδρο Πόρο.

Το 2-0 της Τότεναμ

Από την άσπρη βούλα το 2-0 της Τότεναμ με την Σλάβια (vid)