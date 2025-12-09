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Η shortlist της ΑΕΚ: O Κάρλσμπακ των 21 γκολ και ο φορ 5 εκατ.!

Ποδόσφαιρο
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Ποιον... προκρίνουν Γιόβιτς και Ριμπάλτα-Νίκολιτς, η «μηχανή των γκολ» και η δαπανηρή περίπτωση που θα κάνει την διαφορά.

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Η shortlist της ΑΕΚ: O Κάρλσμπακ των 21 γκολ και ο φορ 5 εκατ.!