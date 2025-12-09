Αν και βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο, η Αταλάντα έκανε το comeback κόντρα στην Τσέλσι (2-1) και ανέβηκε στην 3η θέση της League Phase.

Στην Ιταλία τα πράγματα δεν πάνε καλά τελευταία, όμως στην Ευρώπη η Αταλάντα κρατά κάτι από το makeover των τελευταίων ετών. Η ομάδα που πλέον προπονεί ο Ραφαέλε Παλαντίνο, έκανε σπουδαία ανατροπή κόντρα στην Τσέλσι (2-1) και με αγώνα περισσότερο πέρασε στην 3η θέση της βαθμολογίας. Υποχώρησαν στην 11η οι Λονδρέζοι.

Η La Dea μπήκε πιο δυνατά και είχε καλές στιγμές με τους Λούκμαν και Ντε Ρουν, όμως εκείνη που άνοιξε το σκορ ήταν η Τσέλσι. Στο 25’ ο Ρις Τζέιμς καλυπτόταν στα αριστερά και γύρισε στον Ζοάο Πέντρο που τσίμπησε όμορφα την μπάλα στο πρώτο δοκάρι και 0-1 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη, οι Μπεργκαμάσκι έδειξαν θράσος και πετυχαίνοντας δύο γκολ έπειτα από σούπερ ομαδικές προσπάθειες, έφτασαν στην πολύτιμη νίκη.

Στο 55’ η μπάλα άλλαξε πάρα πολλά πόδια, ο Ντε Κετελάρε έκανε τη γλυκιά σέντρα από δεξιά για τον Σκαμάκα και εκείνος με κεφαλιά ισοφάρισε και το 1-1 έμεινε μέχρι το 83’ όταν ο δημιουργός έγινε σκόρερ με δεξί σουτ με το οποίο νίκησε τον Σάντσεθ στη γωνιά τουτ για το τελικό 2-1.