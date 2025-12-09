Ανατροπή για την Μαρσέιγ, 2-1 την Ουνιόν (vid)

Στο 41' η Μαρσέιγ έφτασε στην ανατροπή στην έδρα της Ουνιόν και προηγήθηκε 2-1, έπειτα από ατομική του προσπάθεια του Γκρίνγουντ και συνδυασμό με τον Ομπαμεγιάνγκ.

Το 1-2 της Μαρσέιγ