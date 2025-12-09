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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Απάντηση της Ατλέτικο στην Αϊντχόφεν και 1-1 (vid)

Ποδόσφαιρο
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Με γκολ από κοντά του Αλβάρες η Ατλέτικο στο 37' απάντησε στο γκολ της Αϊντχόφεν του Τιλ και ισοφάρισε σε 1-1.

Το 1-1 της Ατλέτικο

Απάντηση της Ατλέτικο στην Αϊντχόφεν και 1-1 (vid)