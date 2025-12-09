«Πετούν» οι «πετεινοί» - Το 1-0 της Τότεναμ με αυτογκόλ (vid)

Στο 26ο λεπτό η Τότεναμ προηγήθηκε στο σκορ κόντρα στη Σλάβια Πράγας με αυτογκόλ του Ζίμα μετά από κεφαλιά του Ρομέρο, έπειτα από κόρνερ του Πέδρο Πόρος.

Το γκολ της Τότεναμ