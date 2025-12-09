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«Πετούν» οι «πετεινοί» - Το 1-0 της Τότεναμ με αυτογκόλ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 26ο λεπτό η Τότεναμ προηγήθηκε στο σκορ κόντρα στη Σλάβια Πράγας με αυτογκόλ του Ζίμα μετά από κεφαλιά του Ρομέρο, έπειτα από κόρνερ του Πέδρο Πόρος.

Το γκολ της Τότεναμ

«Πετούν» οι «πετεινοί» - Το 1-0 της Τότεναμ με αυτογκόλ (vid)