Κάραγκερ: «Σαλάχ πριν έρθεις στην Λίβερπουλ ήσουν αποτυχημένος»

Ο Τζέιμι Κάραγκερ δεν σταματάει με τίποτα την κριτική προς το πρόσωπο του Αιγύπτιου παίκτη και δεν το κάνει με ιδιαίτερα κομψό τρόπο.

Ο άλλοτε παίκτης της Λίβερπουλ δεν αφήνει τον Σαλάχ στιγμή σε ησυχία και το κάνει με τρόπο που δείχνει πως ίσως υπάρχει κάποια εμπάθεια.

Ο Κάραγκερ τόνισε πως πριν ο Αιγύπτιος βρεθεί στην Λίβερπουλ ήταν απλά ένας παίκτης που απέτυχε με την φανέλα της Τσέλσι.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο ξέσπασμα κατά του Σαλάχ, ωστόσο σίγουρα είναι πρώτη φορά που ο ίδιος απευθύνεται στον Αιγύπτιο σε β ενικό και όχι έμμεσα, κάτι που συζητήθηκε αρκετά στα αγγλικά Μέσα.

Όσα δήλωσε ο Κάραγκερ

«Ένα πράγμα θέλω να θυμίσω στον Μοχάμεντ Σαλάχ και ίσως στον μάνατζέρ του. Πριν έρθει στη Λίβερπουλ, ο Σαλάχ ήταν γνωστός ως ο τύπος που απέτυχε στην Τσέλσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Σαλάχ δεν ήσουν σταρ πριν έρθεις στη Λίβερπουλ, ήσουν αποτυχημένος με την Τσέλσι».