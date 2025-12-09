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Η Άιντραχτ «πάγωσε» το «Καμπ Νόου», 1-0 την Μπαρτσελόνα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 21ο λεπτό Άιντραχτ Φρανκφούρτης άνοιξε το σκορ στο «Καμπ Νου», με άψογη κούρσα και τελείωσα του Κνάουφ στην αντεπίθεση

Το 0-1 της Άιντραχτ

Η Άιντραχτ «πάγωσε» το «Καμπ Νόου», 1-0 την Μπαρτσελόνα (vid)