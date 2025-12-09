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Ιδανικό ξεκίνημα για την Αϊντχόφεν, 1-0 την Ατλέτικο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Μόλις στο 10ο λεπτό με γκολ του Τιλ στην αντεπίθεση, η PSV άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, έπειτα από ασίστ του Ντριουές.

Το γκολ της PSV

Ιδανικό ξεκίνημα για την Αϊντχόφεν, 1-0 την Ατλέτικο (vid)