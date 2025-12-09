Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ιδανικό ξεκίνημα για την Αϊντχόφεν, 1-0 την Ατλέτικο (vid) 09-12-2025 22:24 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ PSV Eindhoven Atlético Madrid 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μόλις στο 10ο λεπτό με γκολ του Τιλ στην αντεπίθεση, η PSV άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, έπειτα από ασίστ του Ντριουές. Το γκολ της PSV Απροσδόκητο: Πάτησε το κουμπί ο Κασσελάκης instanews.gr Το 99% κάνει μέχρι 4/10: Εσυ μπορείς κάτω από 3 λάθη στο πιο δύσκολο κουίζ γεωγραφίας που κυκλοφορεί; menshouse.gr «Σου ζήτησαν να της δώσεις βραβείο;»: H επική αντίδραση της Ιωάννας Τούνη για τη βράβευση της Ρίας Ελληνίδου στα MAD (Pic) dailymedia.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Για να «τσιμπήσει» 2 μονάδες ακόμα: Το μέτρο-τομή του Τσίπρα που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού instanews.gr Από τη ΝΔ: Ο μοναδικός πρωθυπουργός που σύμφωνα με τον Λαζόπουλο δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν για τη σκληρή σάτιρά του dailymedia.gr Θέλει ομάδα-φαβορί για την Euroleague: Ο Μάικ Τζέιμς περιμένει το σωστό νεύμα menshouse.gr Ο “Κρέσπο” και ο “Σορλέν” φωτογραφίζουν την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ! menshouse.gr Ιδανικό ξεκίνημα για την Αϊντχόφεν, 1-0 την Ατλέτικο (vid) SHARE