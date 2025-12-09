Ιδανικό ξεκίνημα για την Αϊντχόφεν, 1-0 την Ατλέτικο (vid)

Μόλις στο 10ο λεπτό με γκολ του Τιλ στην αντεπίθεση, η PSV άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, έπειτα από ασίστ του Ντριουές.

Το γκολ της PSV