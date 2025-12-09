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Γκολ με το καλησπέρα η Ουνιόν - Απάντησε άμεσα η Μαρσέιγ (vids)

Ποδόσφαιρο
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Με τον Καλαϊλί μόλις στο 5ο λεπτό Ουνιόν άνοιξε το σκορ αλλά απάντησε η Μαρσέιγ, 10 λεπτά αργότερα ο Παϊσάο.

Το 1-0 της Ουνιόν

 

Το 1-1 της Μαρσέιγ

 

Γκολ με το καλησπέρα η Ουνιόν - Απάντησε άμεσα η Μαρσέιγ (vids)