Γκολ με το καλησπέρα η Ουνιόν - Απάντησε άμεσα η Μαρσέιγ (vids)

Με τον Καλαϊλί μόλις στο 5ο λεπτό Ουνιόν άνοιξε το σκορ αλλά απάντησε η Μαρσέιγ, 10 λεπτά αργότερα ο Παϊσάο.

Το 1-0 της Ουνιόν Το 1-1 της Μαρσέιγ