Μπορεί η Σπόρτινγκ να προηγήθηκε στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν, ωστόσο οι Βαυαροί βρήκαν γρήγορα τον δρόμο προς τα δίχτυα και με ανατροπή (3-1) πανηγύρισαν την 5η νίκη τους στη League Phase.

Επιστροφή στις νίκες για τη Μπάγερν, με τους Βαυαρούς να επικρατούν στην Allianz Arena της Σπόρτινγκ με σκορ 3-1, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase. Η ομάδα του Μονάχου ήθελε πάθη θυσία τη νίκη για να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και τα κατάφερε με ανατροπή, χάρη σε τρία γκολ μέσα σε 12 λεπτά.

Έτσι, οι Γερμανοί ανέβηκαν ξανά στη 2η θέση και έπιασαν την Άρσεναλ στους 15 βαθμούς, με τους «Κανονιέρηδες» να έχουν ματς λιγότερο. Από την άλλη, η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη, με τους δύο Έλληνες διεθνείς να περνούν μαζί στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 80' και ενώ το σκορ ήταν ήδη στο 3-1, έπεσε στην 9η θέση.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί ξεκίνησε δυνατά και βρήκε δίχτα στο 6ο λεπτό με τον Καρλ, ωστόσο έπειτα και τη χρήση του VAR το τέρμα δεν μετρησε και το 0-0 παρέμεινε. Ο χρόνος περνούσε και η Μπάγερν είχε ευκαιρίες να σκοράρει, χωρίς όμως να τα καταφέρνει.

Όλα αυτά μέχρι το 54ο λεπτό, με τον Τζόσουα Κίμιχ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας τους και τους Πορτογάλους να παίρνουν κεφάλι στο σκορ με 1-0. Έτσι, τα «Λιοντάρια» της Λισαβόνας προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το «δώρο» και να κρατήσουν το προβάδισμα μέχρι το τέλος, καθώς είχαν ελάχιστες ευκαιρίες μέχρι τότε.

Τελικά, το μόνο που κατάφεραν ήταν να μείνουν μπροστά μέχρι το 65', όταν και ο Σερτζ Γκνάμπρι, έπειτα από ασίστ του Μάικλ Ολίσε, έφερε το ματς στα ίσα. Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα (69') ο Καρλ βρήκε ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά μέτρησε το γκολ, οι Βαυαροί έκαναν το 2-1 και έφτασαν στην ανατροπή. Το «μαγικό» 11λεπτο ολοκληρώθηκε στο 76ο λεπτό, με το Τζόναθαν Τα να βάζει κι αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ και το... κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 3-1.