Λάβα 24αδας ο Ολυμπιακός, ολοζώντανο το πρωτάθλημα, Μουζακίτης... εκατομμυρίων!

Ο Βασίλης Βέργης κάνει την αποτίμηση του μεγάλου διπλού των ερυθρόλευκων στην Αστάνα

Συμπέρασμα Νο1: Ο Ολυμπιακός κρατάει ορθάνοιχτη την πόρτα των νοκ άουτ του Τσάμπιονς Λιγκ. Έκανε το χρέος του στο παγωμένο Καζακστάν, πήρε την 1η φετινή του νίκη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ανταποκρίθηκε στο πρώτο από τα τρία "do or die" παιχνίδια, έφτασε τους 5 βαθμούς και τώρα "βλέπει" με μάτι που γυαλίζει Λεβερκούζεν (εντός) και Αγιαξ (εκτός). Με 11 βαθμούς σύνολο η 24αδα φαντάζει απόλυτα εφικτό κατόρθωμα.

Συμπέρασμα Νο2: Το γνωρίζαμε, όμως κάθε φορά που επιβεβαιώνεται έχει τη δική της αξία. Ο Ολυμπιακός διαθέτει αρκετούς ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα και κλάση. Παίκτες οι οποίοι μπορούν να κρίνουν ένα παιχνίδι και να φέρουν πιο κοντά κάθε μεγάλο στόχο. Σήμερα δεν ήταν καλός (αφού προερχόταν από τραυματισμό) ο Ποντένσε, δεν σκόραρε ο Ελ Κααμπί, έγινε αλλαγή ο Τσικίνιο. Ε, και; Καθάρισε το "διπλό" ο Ζέλσον Μάρτινς με μια ευφυέστατη εκτέλεση που πέρασε τη μπάλα από την τρύπα της βελόνας, ανάμεσα σε γκολκίπερ και δοκάρι.

Έλυσε τα μάγια ο Πορτογάλος και το κυριότερο; Νίκησε τον καταπληκτικό γκολκίπερ Αναρμπέκοφ. Ο 21χρονος "άσος" της Καϊράτ είχε δείξει και στα προηγούμενα παιχνίδια την αξία του, όμως σήμερα έπαιζε μόνος του τον Ολυμπιακό. Με απίθανες αποκρούσεις και με τη βοήθεια των δοκαριών του (τρεις φορές), είχε ντυθεί... Ντασάεφ! Χρειάστηκε η έμπνευση του Μάρτινς για να νικηθεί αυτή τη μία, αλλά καθοριστική φορά.

Πριν από αυτό όμως χρειάστηκε η κίνηση από τον πάγκο. Οταν ο Μεντιλίμπαρ έκανε τις δύο αλλαγές, βάζοντας στο γήπεδο Ταρέμι και Στρεφέτσα, ο Ολυμπιακός που κυριαρχούσε έως τότε, έγινε "λάβα". Με λυσσαλέα επιθετικότητα "φώναξε" ότι δεν θα αφήσει και αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Ήταν πολύ καλύτερος και τούτη τη φορά το πιστώθηκε, δεν το άφησε να φύγει μέσα από τα χέρια του όπως συνέβη με την Αϊτχόβεν. Με πολύ μικρότερο σκορ απ΄ότι άξιζε βάσει εμφάνισης σε αυτό το παιχνίδι, ειδικά στο β' ημίχρονο, αλλά νίκησε. Έως και ο φειδωλός Μεντιλίμπαρ δήλωσε "Ήμασταν καταιγιστικοί". Το δίκιο του βουνό!

Συμπέρασμα Νο3: Το ελληνικό πρωτάθλημα έμεινε ολοζώντανο ως προς την διεκδίκησή του από τρεις ομάδες. Το υποστηρίζω εδώ και καιρό: οι αντίπαλοι των ερυθρόλευκων έπρεπε να εύχονταν να νικήσει στο Καζακστάν και να μην αποκλειστεί από το Τσάμπιονς Λιγκ.

Αν είχε συμβεί το αντίθετο και ο Ολυμπιακός έμενε από αρχές Δεκέμβρη εκτός Ευρώπης, θα έριχνε όλο το βάρος του στις εγχώριες διοργανώσεις. Με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, όπως όλα δείχνουν, να συνεχίζουν σε Europa και Conference αντίστοιχα, ποιος θα τον... ενοχλούσε για τον τίτλο; Τώρα όμως το βάρος των ερυθρόλευκων θα συνεχίσει να μοιράζεται και στην Ευρώπη. Οπότε... όλα ανοιχτά, για όλους.

Συμπέρασμα Νο4: Θαρρώ ότι αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα πόσο θα βλέπουμε ακόμη στο ελληνικό πρωτάθλημα το "Golden Boy" Χρήστο Μουζακίτη. Τα Χριστούγεννα κλείνει τα 19 και δεν αποκλείω το ξημέρωμα του 2026 να τον βρει σε κάποια από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες που τον έχουν "λοκάρει".

Το επόμενο καλοκαίρι μάλλον δεν παίζεται καν στο στοίχημα, έχει... φραγή! Το παιδί παίζει με μυαλό και κλάση 30χρονου σε κορμί και φρεσκάδα 19χρονου. Στην Αστάνα πρόσθεσε μια συναρπαστική εμφάνιση στο παλμαρέ του.

Στον κορυφαίο ποδοσφαιρικό καθρέφτη της Ευρώπης (Τσάμπιονς Λιγκ), το Νο1 ασημικό του Ολυμπιακού, ανέβασε κι άλλο τις μετοχές του. Ακόμη και τα 40 εκατ. που θέλουν οι ερυθρόλευκοι ως "ποσό εκκίνησης για συζήτηση" μπορεί να αποδειχθούν λίγα! Σκέφτομαι ότι αυτό το παιδί στο Ισπανικό πρωτάθλημα ή στην Άρσεναλ με Ισπανό προπονητή μπορεί στο άμεσο μέλλον να τρελάνει την Ευρώπη. Είναι πολλών εκατομμυρίων παιχταράς! Την υγειά του να έχει πάνω απ΄όλα.