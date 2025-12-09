Διπλό στο Champions League μετά από μία δεκαετία και 12 σερί ήττες για τον Ολυμπιακό!

Με την νίκη στο Καζακστάν επί της Καϊράτ Αλμάτι, οι ερυθρόλευκοι έβαλαν τέλος σε ένα δυσμενές σερί εκτός έδρας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Τέλος σε ένα αρνητικό σερί που κρατούσε πάνω από μία δεκαετία έβαλε ο Ολυμπιακός με την εκτός έδρας νίκη του επί της Καϊράτ Αλμάτι.

Οι ερυθρόλευκοι αγνοούσαν το διπλό σε φάση ομίλων (ή League phase) του Champions League από τις 20 Οκτωβρίου του 2015 και το 0-1 επί της Ντινάμο στο Ζάγκρεμπ με το γκολ του Ιντέγε Μπράουν.

Έκτοτε, ο Ολυμπιακός μέτρησε 12 συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες σε 5 συμμετοχές σε φάση ομίλων (ή League phase) της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τέρματα 36 κατά και μόλις 7 υπέρ.

Αναλυτικά, οι 12 συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες του Ολυμπιακού σε αυτό το διάστημα ήταν οι εξής:

Σεζόν 2025-26: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1

Σεζόν 2025-26: Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0

Σεζόν 2020-21: Μαρσέιγ - Ολυμπιακός 2-1

Σεζόν 2020-21: Μάντσεστερ Σίτι - Ολυμπιακός 3-0

Σεζόν 2020-21: Πόρτο - Ολυμπιακός 2-0

Σεζόν 2019-20: Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός 2-0

Σεζόν 2019-20: Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 3-1

Σεζόν 2019-20: Τότεναμ - Ολυμπιακός 4-2

Σεζόν 2017-18: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 3-1

Σεζόν 2017-18: Γιουβέντους - Ολυμπιακός 2-0

Σεζόν 2017-18: Σπόρτινγκ Λισσαβόνας - Ολυμπιακός 3-1

Σεζόν 2015-16: Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός 4-0

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός έβαλε τέλος και σε ένα άλλο αρνητικό σερί. Οι ερυθρόλευκοι μετρούσαν 10 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη (είτε εντός είτε εκτός έδρας) σε φάση ομίλων (ή League phase) του Champions League.

Η τελευταία νίκη είχε έρθει στις 21 Οκτωβρίου του 2020 και ήταν το 1-0 επί της Μαρσέιγ με το γκολ του Αχμέντ Χασάν στις καθυστερήσεις.

Έκτοτε ακολούθησαν δύο ισοπαλίες και 8 ήττες με τέρματα 6 υπέρ και 23 εναντίον.

Αναλυτικά το αρνητικό σερί των 10 παιχνιδιών χωρίς νίκη σε φάση ομίλων (ή League phase) του Champions League

Σεζόν 2025-26: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Σεζόν 2025-26: Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1

Σεζόν 2025-26: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1

Σεζόν 2025-26: Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0

Σεζόν 2025-26: Ολυμπιακός - Πάφος 0-0

Σεζόν 2020-21: Ολυμπιακός - Πόρτο 0-2

Σεζόν 2020-21: Μαρσέιγ - Ολυμπιακός 2-1

Σεζόν 2020-21: Ολυμπιακός - Μάντσεστερ Σίτι 0-1

Σεζόν 2020-21: Μάντσεστερ Σίτι - Ολυμπιακός 3-0

Σεζόν 2020-21: Πόρτο - Ολυμπιακός 2-0