Τα ποδοσφαιρικά «εγκλήματα» και η πληρωμή του πανάκριβου λογαριασμού

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε για να αγοράσει και για συμβόλαια παικτών που δεν υπολογίζει, χρήματα που... ζαλίζουν.

Οι συζητήσεις των τελευταίων ημερών, περιστρέφονται όλο και περισσότερο γύρω απ’ την ποιότητα του ρόστερ του Παναθηναϊκού. Οι ελλείψεις σε πνευματικά και ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά που χρειάζονται στο ποδόσφαιρο, δεν κρύβονται.

Οι σημαντικές προσθήκες στελεχών, όπως ο Μπαλντίνι, ο Κορόνα, ο Κοτσόλης και φυσικά ο Μπενίτεθ σε ρόλο προπονητή, οδηγούν τους «πράσινους» σε σαρωτικές αλλαγές και στο έμψυχο υλικό. Ξεκινώντας από τον Ιανουάριο, για να έρθει το… μεγάλο κύμα του καλοκαιριού.

Πέρα από τις προσθήκες που πρέπει να γίνουν και θα είναι πολλές, είναι σαφές πως θα χρειαστούν πολλές αποχωρήσεις. Κινήσεις τις οποίες θα «φορτωθεί» η ΠΑΕ οικονομικά, λόγω των δικών της λαθών. Με κινήσεις αμφίβολες, με στήριξη ανθρώπων που δεν το άξιζαν και τώρα έφτασε η ώρα να πληρωθεί ο… λογαριασμός αυτών των λαθών. Τα οποία διαρκώς βρίσκουν μπροστά τους οι «πράσινοι».

Η κουβέντα για το cost control και η ανάγκη που έφερε αυτό για πωλήσεις, ακολουθήθηκε από τις παραχωρήσεις Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη και Μαξίμοβιτς. Ναι μεν μπήκαν τεράστια ποσά στα ταμεία, όμως αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνα που ξοδεύτηκαν τα τελευταία χρόνια, χωρίς να πιάσουν τόπο για το «Τριφύλλι». Πέρα απ’ το ποδοσφαιρικό κομμάτι, όπου τα αποτελέσματα φαίνονται στο γήπεδο.

Μια απλή «ματιά» φανερώνει το πόσο ζημιώθηκε ο Παναθηναϊκός από τις επιλογές των τελευταίων ετών. Όταν δηλαδή αποφασίστηκε η αύξηση του μπάτζετ, αλλά οι σε καμία περίπτωση αυτό δε σημαίνει πως τα χρήματα από μόνα τους αρκούν. Έπρεπε να υπάρχουν και οι κατάλληλοι άνθρωποι για να κάνουν τις όσο το δυνατόν χαμηλότερου ρίσκου κινήσεις, για να υπάρξει πραγματικό αντίκρισμα στην επένδυση.

Μια απλή ανάλυση είναι η εξής: Ο Τόνι Βιλένα είχε κοστίσει 3.2 εκατ. ευρώ για την αγορά του, ενώ το συμβόλαιό του που πληρώνεται ακόμη αφού βρίσκεται στην ομάδα, είναι 1.400.000 ετησίως.

Ο Φίλιπ Μαξ που αποκτήθηκε και είναι ακόμη στον Παναθηναϊκό, κόστισε 1.000.000 στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ ο ίδιος έχει απολαβές περίπου 1.5 εκ. ευρώ. Χρήματα που πήρε για την περασμένη σεζόν και φυσικά πληρώνεται και την τρέχουσα.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα είναι μεταγραφή των 4.300.000 ευρώ, συν συμβόλαιο με απολαβές ετήσιες 1.1 εκ.

Τα λάθη βέβαια, δε σταματούν εδώ. Ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα μεγάλο ποσό για να «κλείσει» τον Ανδρέα Τετέι, τη στιγμή που τον ήθελαν όλοι οι «μεγάλοι». Μερικούς μήνες πριν, τον είχε απορρίψει ουσιαστικά για ποσό σχεδόν 2 εκατ. ευρώ μικρότερο.

Μόνο απ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο Παναθηναϊκός ζημιώθηκε πάνω από 15.000.000 ευρώ. Ποσό το οποίο θα μπορούσε να έχει φέρει μια κίνηση επιπέδου Αζεντίν Ουναΐ, αγορά δικαιωμάτων και συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή συμπεριλαμβανομένου. Θα έμεναν και… ρέστα για να γίνει μία ακόμη μεταγραφική κίνηση.

Αυτά τα λάθη δεν είναι τα μοναδικά φυσικά. Οι επιλογές προπονητών και οι αποζημιώσεις που πληρώνονται, είναι ένα άλλο κεφάλαιο του ποδοσφαιρικού προβλήματος και του οικονομικού «εγκλήματος».

Ο Παναθηναϊκός τώρα καλείται να διορθώσει όλη αυτή τη λαίλαπα λαθών. Για να σώσει την κατάσταση ποδοσφαιρικά, αλλά και να σταματήσει να πετά λεφτά σε βαρέλι χωρίς πάτο. Στοιχείο που έχει επισημανθεί από τον Μπαλντίνι και τον Μπενίτεθ, από τις πρώτες μέρες ενασχόλησής τους με το «Τριφύλλι».