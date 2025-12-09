Παναθηναϊκός: Αλλαγή θέσεων στο ματς με Πλζεν, για τους κατόχους διαρκείας στη θύρα 7 της Λεωφόρου

Όπως ανακοίνωσε η «πράσινη» ΠΑΕ, για λόγους ασφαλείας και ταχύτερης διέλευσης θα μετακινηθούν στις θύρες 20 και 22 του ΟΑΚΑ, αντί για την 32.

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποιεί στους φίλους του «τριφυλλιού» με διαρκείας στη θύρα 7 της Λεωφόρου, πως θα λάβουν προσκλήσεις για διαφορετική θύρα στο ΟΑΚΑ. Συγκεκριμένα κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν αντί για τη θύρα 32, θα καθίσουν στις θύρες 20 και 22.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους κατόχους διαρκείας της θύρας 7 στο γήπεδο “Απόστολος Νικολαΐδης” ότι στην αναμέτρηση της Πέμπτης 11/12 κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, θα υπάρξει αλλαγή θύρας στην πρόσκληση που θα λάβουν. Συγκεκριμένα για λόγους ασφαλείας και ταχύτερης διέλευσης θα μετακινηθούν στις θύρες 20 και 22 αντί για τη θύρα 32 που είχε γίνει η αρχική αντιστοίχιση».