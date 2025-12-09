Πρόστιμο από ΔΕΑΒ στον ΠΑΟΚ για 63 σπασμένα καθίσματα στη Λιβαδειά

Ο "δικέφαλος" του βορρά θα κληθεί να πληρώσει 12.000 ευρώ για το παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής με τον Λεβαδειακό, εκτός έδρας.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής, β) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ, γ) την Έκθεση Συμβάντων της Αστυνομίας, δ) σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, από τα οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στις 30/11/2025 στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς «Λάμπρος Κατσώνης», για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025-2026, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας προέβησαν σε πρόκληση φθοράς -καταστροφή- εξηντατριών (63) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 4 και 5 του ως άνω γηπέδου, ένας δε παράγοντας –μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου- έθραυσε με τα χέρια του αμέσως μετά την αποβολή ποδοσφαιριστή της ομάδας του, υαλοπίνακα του δημοσιογραφικού θεωρείου, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 45/2025 Απόφασή της, σε βάρος της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.