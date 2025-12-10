Στο Ισραήλ ο Αραούχο - Τον στηρίζει πλήρως η Μπαρτσελόνα

Ο παίκτης των Μπλαουγκράνα κάνει κάποιες κινήσεις ώστε να μπορέσει να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς τόσο στην ζωή του, όσο και στην αγωνιστική δράση.

Ο Ρόναλντ Αραούχο βρίσκεται στο Ισραήλ για λίγο διάστημα ώστε να λύσει τα θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει.

Η Μπαρτσελόνα είναι στο πλευρό του 100% και τον υποστηρίζει σε κάθε του κίνηση, αφού θέλει ο παίκτης να είναι καλά και να μην φορτωθεί παραπάνω συναισθηματικά σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που βιώνει.

Μάλιστα οι Καταλανοί σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του είπαν να πάρει όσο χρόνο χρειαστεί και δεν θα του ζητήσει να συζητήσει καμία πρόταση για μεταγραφή, αφού δεν είναι η στιγμή να συμβεί κάτι τέτοιο.