Μεντιλίμπαρ: «Ήταν συλλογικό αποτέλεσμα, μπορούσαμε παραπάνω γκολ» (vid)

Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού έμεινε ικανοποιημένος από τη νίκη 0-1 επί της Καϊράτ στην «Astana Arena», δεν στάθηκε στην εξαιρετική απόδοση του Χρήστου Μουζακίτη και τόνισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα σκεφτούν την πρόκριση τον Ιανουάριο κόντρα σε Λεβερκούζεν στο Φάληρο και Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της COSMOTE TV:

«Πολύ καλό αποτέλεσμα και εμφάνιση απέναντι σε μια ομάδα που στάθηκε καλά αμυντικά. Ήρθε το γκολ σε ένα ημίχρονο που ήμασταν καταιγιστικοί, δεν απειληθήκαμε, θα μπορούσαμε παραπάνω γκολ, όμως δεν μπήκαν κρατάμε τουλάχιστον τη νίκη με ένα γκολ».

«Πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε για τα σενάρια πρόκρισης. Πρώτα έχουμε Χριστούγεννα και στη συνέχεια, τον Ιανουάριο, θα δούμε».

«Πάντα θέλετε να στέκεστε σε ονόματα (σ.σ. η ερώτηση ήταν για την απόδοση του Μουζακίτη), όμως δεν το βλέπουμε έτσι, ούτε ο ίδιος. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι συλλογικά, οι ακραίοι μας δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες για τους επιθετικούς μας».