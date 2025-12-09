Η βαθμολογία του Champions League: Ανέβηκε 26ος με την πρώτη νίκη και περιμένει ο Ολυμπιακός

Με νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν με σκορ 1-0 ξεκίνησε η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Πειραιώτες πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση και με αυτό το «τρίποντο» έφτασε τους 5 βαθμούς και ανέβηκε στην 26η θέση.
Ωστόσο, είναι σχεδόν σίγουρο πως όταν πέσει η αυλαία της αγωνιστικής, οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν υποχωρήσει πιο κάτω, καθώς είναι το πρώτο ματς της ημέρας και όλες οι υπόλοιπες ομάδες στη διοργάνωση έχουν ματς λιγότερο.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
- Άρσεναλ 15 (+13)
- Παρί Σεν Ζερμέν 12 (+11)
- Μπάγερν 12 (+9)
- Ίντερ 12 (+9)
- Ρεάλ Μαδρίτης 12 (+7)
- Ντόρτμουντ 10 (+6)
- Τσέλσι 10 (+6)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 10 (+6)
- Μάντσεστερ Σίτι 10 (+5)
- Αταλάντα 10 (+1)
- Νιουκάστλ 9 (+7)
- Ατλέτικο Μαδρίτης 9 (+2)
- Λίβερπουλ 9 (+2)
- Γαλατασαράι 9 (+1)
- Αϊντχόφεν 8 (+5)
- Τότεναμ 8 (+3)
- Λεβερκούζεν 8 (-2)
- Μπαρτσελόνα 7 (+2)
- Καραμπάγκ 7 (-1)
- Νάπολι 7 (-3)
- Μαρσέιγ 6 (+2)
- Γιουβέντους 6 (0)
- Μονακό 6 (-2)
- Πάφος 6 (-3)
- Ουνιόν Σεντ Σιλουάζ 6 (-7)
- Ολυμπιακός* 5 (-7)
- Κλαμπ Μπριζ 4 (-5)
- Μπιλμπάο 4 (-5)
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4 (-7)
- Κοπεγχάγη 4 (-7)
- Μπενφίκα 3 (-4)
- Σλάβια Πράγας 3 (-6)
- Μπόντο Γκλιμτ 2 (-4)
- Βιγιαρεάλ 1 (-8)
- Καϊράτ* 1 (-11)
- Άγιαξ 0 (-15)
(* Ο Ολυμπιακός και η Καϊράτ εχουν ματς περισσότερο)