Η βαθμολογία του Champions League: Ανέβηκε 26ος με την πρώτη νίκη και περιμένει ο Ολυμπιακός

Την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να ανεβαίνουν στην 26η θέση.

Με νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν με σκορ 1-0 ξεκίνησε η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Πειραιώτες πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση και με αυτό το «τρίποντο» έφτασε τους 5 βαθμούς και ανέβηκε στην 26η θέση.

Ωστόσο, είναι σχεδόν σίγουρο πως όταν πέσει η αυλαία της αγωνιστικής, οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν υποχωρήσει πιο κάτω, καθώς είναι το πρώτο ματς της ημέρας και όλες οι υπόλοιπες ομάδες στη διοργάνωση έχουν ματς λιγότερο.

Αναλυτικά η βαθμολογία:

Άρσεναλ 15 (+13) Παρί Σεν Ζερμέν 12 (+11) Μπάγερν 12 (+9) Ίντερ 12 (+9) Ρεάλ Μαδρίτης 12 (+7) Ντόρτμουντ 10 (+6) Τσέλσι 10 (+6) Σπόρτινγκ Λισαβόνας 10 (+6) Μάντσεστερ Σίτι 10 (+5) Αταλάντα 10 (+1) Νιουκάστλ 9 (+7) Ατλέτικο Μαδρίτης 9 (+2) Λίβερπουλ 9 (+2) Γαλατασαράι 9 (+1) Αϊντχόφεν 8 (+5) Τότεναμ 8 (+3) Λεβερκούζεν 8 (-2) Μπαρτσελόνα 7 (+2) Καραμπάγκ 7 (-1) Νάπολι 7 (-3) Μαρσέιγ 6 (+2) Γιουβέντους 6 (0) Μονακό 6 (-2) Πάφος 6 (-3) Ουνιόν Σεντ Σιλουάζ 6 (-7) Ολυμπιακός* 5 (-7) Κλαμπ Μπριζ 4 (-5) Μπιλμπάο 4 (-5) Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4 (-7) Κοπεγχάγη 4 (-7) Μπενφίκα 3 (-4) Σλάβια Πράγας 3 (-6) Μπόντο Γκλιμτ 2 (-4) Βιγιαρεάλ 1 (-8) Καϊράτ* 1 (-11) Άγιαξ 0 (-15)

(* Ο Ολυμπιακός και η Καϊράτ εχουν ματς περισσότερο)