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Η βαθμολογία του Champions League: Ανέβηκε 26ος με την πρώτη νίκη και περιμένει ο Ολυμπιακός

Ποδόσφαιρο
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Την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να ανεβαίνουν στην 26η θέση.

Με νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν με σκορ 1-0 ξεκίνησε η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Πειραιώτες πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση και με αυτό το «τρίποντο» έφτασε τους 5 βαθμούς και ανέβηκε στην 26η θέση. 

Ωστόσο, είναι σχεδόν σίγουρο πως όταν πέσει η αυλαία της αγωνιστικής, οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν υποχωρήσει πιο κάτω, καθώς είναι το πρώτο ματς της ημέρας και όλες οι υπόλοιπες ομάδες στη διοργάνωση έχουν ματς λιγότερο. 

Αναλυτικά η βαθμολογία:

  1. Άρσεναλ 15 (+13)
  2. Παρί Σεν Ζερμέν 12 (+11)
  3. Μπάγερν 12 (+9)
  4. Ίντερ 12 (+9)
  5. Ρεάλ Μαδρίτης 12 (+7)
  6. Ντόρτμουντ 10 (+6)
  7. Τσέλσι 10 (+6)
  8. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 10 (+6)
  9. Μάντσεστερ Σίτι 10 (+5)
  10. Αταλάντα 10 (+1)
  11. Νιουκάστλ 9 (+7)
  12. Ατλέτικο Μαδρίτης 9 (+2)
  13. Λίβερπουλ 9 (+2)
  14. Γαλατασαράι 9 (+1)
  15. Αϊντχόφεν 8 (+5)
  16. Τότεναμ 8 (+3)
  17. Λεβερκούζεν 8 (-2)
  18. Μπαρτσελόνα 7 (+2)
  19. Καραμπάγκ 7 (-1)
  20. Νάπολι 7 (-3)
  21. Μαρσέιγ 6 (+2)
  22. Γιουβέντους 6 (0)
  23. Μονακό 6 (-2)
  24. Πάφος 6 (-3)
  25. Ουνιόν Σεντ Σιλουάζ 6 (-7)
  26. Ολυμπιακός* 5 (-7)
  27. Κλαμπ Μπριζ 4 (-5)
  28. Μπιλμπάο 4 (-5)
  29. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4 (-7)
  30. Κοπεγχάγη 4 (-7)
  31. Μπενφίκα 3 (-4)
  32. Σλάβια Πράγας 3 (-6)
  33. Μπόντο Γκλιμτ 2 (-4)
  34. Βιγιαρεάλ 1 (-8)
  35. Καϊράτ* 1 (-11)
  36. Άγιαξ 0 (-15)

(* Ο Ολυμπιακός και η Καϊράτ εχουν ματς περισσότερο)

Η βαθμολογία του Champions League: Ανέβηκε 26ος με την πρώτη νίκη και περιμένει ο Ολυμπιακός