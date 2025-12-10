Επικό: Οπαδός στην Ινδονησία σώζει από τις πλημμύρες φανέλα του Καντονά (pic)

Η Ινδονησία βιώνει μια μεγάλη καταστροφή και ο καθένας σώζει ο,το θεωρεί πολύτιμο.

Ένας οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να σώσει την συλλογή του από ποδοσφαιρικές φανέλες μετά από μεγάλες πλημμύρες στην Ινδονησία.

Οι κατολισθήσεις στην χώρα έχουν στοιχίσει την ζωή σε περίπου χίλιους ανθρώπους.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ανάμεσα σε αυτούς και ένας οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που επέλεξε να περισώσει ο,τι θεωρούσε πολυτιμότερο. Ανάμεσα στα πράγματα που μάζεψε ήταν και η συλλογή με φανέλες των «Κόκκινων Διαβόλων» με εκείνη του Καντονά να ξεχωρίζει.