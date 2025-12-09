Λαφτσής στο SDNA: «Τεράστια κρίση στη Λουντογκόρετς, τρεις προπονητές, γκέλες και εσωτερικά προβλήματα»

Μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Βουλγαρίας, ο Θωμάς Λαφτσής, μιλά στο SDNA λίγο πριν από τη μάχη του ΠΑΟΚ στο Ράζγκραντ και ξεσκεπάζει τη φετινή εικόνα της Λουντογκόρετς: εσωτερικά προβλήματα, αλλαγές προπονητών, γκέλες και μια ομάδα που (όπως λέει) δεν θυμίζει σε τίποτα το κλαμπ των 14 σερί πρωταθλημάτων.

Δύο 24ώρα πριν από το κρίσιμο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, το SDNA επικοινώνησε με τον Θωμά Λαφτσή.

Έχοντας θητεία για οκτώ σερί χρόνια (1991-99) στο πόστο του προέδρου της Λέφσκι Σόφιας, επί των ημερών της προεδρίας του, το κλαμπ κατέκτησε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα (1993, 1994, 1995) και τέσσερα Κύπελλα (1991, 1992, 1994, 1998).

Παρεμπιπτόντως,, ο Λαφτσής υπήρξε στα χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας του, ένας από τους κορυφαίους γκολκίπερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Έπαιξε με τη φανέλα του «τριφυλλιού» τη διετία 1983-85 και ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ (1984) κι έφτασε μέχρι τους «4» του τότε Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

«Η Λουντογκόρετς είναι φέτος μια μεγάλη απογοήτευση διανύοντας παρατεταμένη περίοδο κρίσης.

Έπειτα από 14 σερί πρωταθλήματα, δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα των προηγούμενων ετών. Είναι τρίτη στη βαθμολογία, 10 βαθμούς μακριά από την κορυφή, και στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι γκέλαρε ξανά με ισοπαλία απέναντι στη Σλάβια Σόφιας».

Η εικόνα αστάθειας είναι εμφανής, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Έχει αλλάξει τρεις προπονητές και ψάχνει τα πατήματά της. Κάτι συμβαίνει στο εσωτερικό της ομάδας και δεν έρχονται τα αποτελέσματα», τονίζει, σκιαγραφώντας μια Λουντογκόρετς που απέχει πολύ από την παραγωγική… μηχανή των προηγούμενων χρόνων.

Παρόλα αυτά, ο Λαφτσής στέκεται στην ποιότητα του ρόστερ:

«Σε κάθε περίπτωση διαθέτει ποιοτικούς παίκτες και ξέρει να παίρνει αποτελέσματα στην Ευρώπη. Το απέδειξε με τη νίκη επί της Μάλμε στη Σουηδία αλλά και την επικράτηση επί της Θέλτα στο τελευταίο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρόκειται για κλαμπ με πλούσιες παραστάσεις από ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

Και κάπου εδώ έρχεται το κομμάτι που αφορά τον ΠΑΟΚ:

«Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι την πετυχαίνει σε κακό… φεγγάρι. Θεωρώ πως ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι, όμως αν την υποτιμήσει θα έχει πρόβλημα. Η Λουντογκόρετς έχει 5-6 παίκτες υψηλής ποιότητας, ικανούς με την ατομική τους ενέργεια να κάνουν τη διαφορά».

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος της Λέφσκι Σόφιας εξηγεί το αγωνιστικό προφίλ της αντιπάλου του ΠΑΟΚ:

«Παίζει επιθετικό στυλ ποδοσφαίρου, δεν κλείνεται στην άμυνα. Οι Νοτιοαμερικάνοι της ομάδας προέρχονται από δυνατά κλαμπ της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης. Αυτό που λείπει φέτος δεν είναι η ποιότητα, αλλά το σύνολο. Δεν υπάρχει ομάδα, υπάρχει μόνο ατομικό ταλέντο».

Τέλος, σχολιάζει και την ατμόσφαιρα στο «Huvepharma Arena». «Το γήπεδο θυμίζει περισσότερο θέατρο. Λίγος κόσμος, ακόμη και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια».