Παναθηναϊκός: Ξεχωριστό πρόγραμμα ο Πελίστρι, παραμένει εκτός ο Σάντσες

Δύο μέρες πριν το κρίσιμο ματς με την Βικτόρια Πλζεν δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις στο απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας ματς με την Βικτόρια Πλζεν, για το Europa League. Στην προπόνηση της Τρίτης (9/12) όσοι ήταν στην ενδεκάδα του αγώνα με την ΑΕΛ, έκαναν πρόγραμμα αποφόρτισης.

Ο Πελίστρι έκανε δικό του πρόγραμμα, ενώ ατομικά γυμνάστηκαν οι Ρενάτο Σάντσες και Γιώργος Κυριακόπουλος.

Όσα αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης” ξεκίνησε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι για την League Phase του Europa League με αντίπαλο την Βικτόρια Πλζεν (11/12, 22:00).

Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στην αναμέτρηση της Κυριακής ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι. Δικό του πρόγραμμα ακολούθησε ο Πελίστρι, ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος».