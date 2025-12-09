Λουτσέσκου: «Νιώθω ότι είμαι κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ» - Τι είπε για τη «μάχη» στο Europa League

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναδείχθηκε από τους συμπατριώτες του ως ο «Προπονητής της χρονιάς», με τον Ρουμάνο τεχνικό να παραδέχεται πως νιώθει κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ...

Ιδιαίτερα συναισθηματική ημέρα ήταν η Δευτέρα (8/12) για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος βρέθηκε για μερικές ώρες στο Βουκουρέστι δεδομένου πως αναδείχθηκε από την Fanatik ως «Προπονητής της χρονιάς».

Όπως είδατε μέσα από το video που εξασφάλισε το SDNA, ο Ρουμάνος ευχαρίστησε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, έχοντας σε αυτήν την ξεχωριστή στιγμή όλους τους δικούς του ανθρώπους στο πλευρό του.

«Όταν έρχομαι στο Βουκουρέστι, υπάρχουν στιγμές που χαλαρώνω. Οι ικανοποιήσεις που λαμβάνουμε, αντισταθμίζουν το άγχος. Ήταν μια περίπλοκη, δύσκολη χρονιά, αλλά και μια χρονιά με πολλές όμορφες, ξεχωριστές στιγμές», ανέφερε ο έμπειρος τεχνικός για το 2025 ενώ ερωτηθείς για τη «μάχη» στην Ευρώπη, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του την αναμέτρηση με την Λουντογκόρετς σημείωσε:

«Στο Europa League πρέπει να σκέφτεσαι κάθε βαθμό, δεν μπορείς να κάνεις υπολογισμούς. Φυσικά, μια νίκη μπορεί να μας οδηγήσει στην πρόκριση».

Ο Λουτσέσκου ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και για τις 200 νίκες στον πάγκο του ΠΑΟΚ αλλά και την έκπληξη που του ετοίμασαν οι παίκτες, αλλά και οι συνεργάτες του:

«Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο (σ.σ. το νούμερο) μέχρι τη στιγμή που με εξέπληξε εκείνη η μίνι γιορτή που οργάνωσαν για μένα οι διοικούντες και οι παίκτες. Ήταν κάτι το ξεχωριστό άλλωστε, είμαι μέρος της ιστορίας ενός σημαντικού συλλόγου. Φυσικά, έχω ακόμα τους στόχους μου, τις φιλοδοξίες μου, αλλά αυτά τα στατιστικά με βοηθούν να έχω αυτοπεποίθηση και να προχωράω μπροστά».