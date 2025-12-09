Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Τον «λύτρωσε» ο Μαρτίνς, έδωσε άλλο... αέρα ο Ταρέμι

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από την Αστάνα και το SDNA αξιολογεί την απόδοση των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τζολάκης 8: Δεν χρειάστηκε να επέμβει στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και δεν κινδύνεψε η εστία του σχεδόν καθόλου.

Ροντινέι 7: Ο Βραζιλιάνος μπακ είχε ένα αρκετά καλό ματς με αρκετές σέντρες στην αντίπαλη περιοχή που δυσκόλεψαν τους Καζάκους.

Μπιανκόν 8: Ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού έδωσε πολλές μονομαχίες στον... αέρα και τις περισσότερες φορές βγήκε κερδισμένος.

Πιρόλα 7: Ο Ιταλός στόπερ των Πειραιωτών είχε γενικά καλή παρουσία και «καθάρισε» τις ελάχιστες φορές που βγήκε στην επίθεση η Αλμάτι.

Ορτέγκα 7: Ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού ήταν αρκετά καλός αμυντικός, ενώ βοηθήσε κυρίως στο δεύτερο μέρος και στην επίθεση της ομάδας του.

Έσε 8: Ο Σαντιάγκο Έσε ήταν εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του σήμερα και ήταν παντού στον χώρο της μεσαίας γραμμής, παλεύοντας για κάθε μπάλα.

Μουζακίτης 8: Ο νεαρός χαφ των «ερυθρόλευκων» είχε καλή παρουσία απέναντι στους Καζάκους και πολλές φορές δημιούργησε προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα με σέντρες και κάθετες πάσες που επιχείρησε.

Τσικίνιο 7: Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ήταν αρκετά δραστήριος κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο ο Μεντιλίμπαρ τον «τράβηξε» στον πάγκο καθώς προερχόταν από τραυματισμό, όπως και τον Ποντένσε.

Μαρτίνς 9: Ο Ζέλσον Μαρτίνς πάρα τα αρκετά λάθη που έκανε στο πρώτο μέρος, ανέβασε αισθητά την απόδοση του στο δεύτερο και με δικό του πανέξυπνο γκολ ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό Champions League.

Ποντένσε 7: Ο εξτρέμ των Πειραιωτών στο πρώτο μέρος ήταν ιδιαίτερα απειλητικός κυρίως με σέντρες του προς τον Ελ Κααμπί, ενώ κατά τη διάρκεια του δευτέρου μέρους έγινε αλλαγή από τον Μεντιλίμπαρ για να μην επιβαρυνθεί από τις ενοχλήσεις που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα.

Ελ Κααμπί 8: Ο Μαροκινός φορ ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις της ομάδας του, είχε ακυρωθέν γκολ, αλλά και δύο δοκάρια και κάλλιστα θα μπορούσε να είχε βρει δίχτυα.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

Στρεφέτσα 7: Αρκετά δραστήριος μετά την είσοδο του στο ματς, έδωσε «ζωντάνια» στο αριστερό άκρο της επίθεσης του Ολυμπιακού, ενώ είχε και τις δικές του στιγμές για να πετύχει κάποιο γκολ.

Ταρέμι 8: Ο Ιρανός φορ είχε την ασίστ στο γκολ του Ολυμπιακού, ενώ είχε και μία τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει μετά από απόκρουση του Αναρμπέκοφ σε κεφαλιά του Ελ Κααμπί. Έδωσε ενέργεια στην επίθεση της ομάδας του και ήταν μέσα στις φάσεις.

Γκαρθία - : Αγωνίστηκε για λίγα λεπτά και δεν μπορεί αξιολογηθεί.