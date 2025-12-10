Οι δέκα ακριβότεροι παίκτες της Premier League - Με διαφορά πρώτος ο Χάαλαντ

Για να πρωταγωνιστήσει κάποιος στο αγγλικό πρωτάθλημα χρειάζεται να κάνει πολύ καλά την δουλειά του, πόσο μάλλον για να είναι συνεχώς στο προσκήνιο.
Γι'αυτό άλλωστε όσοι παίκτες το καταφέρουν ξεχωρίζουν από την πρώτη στιγμή και τραβούν πάνω τους όλα τα βλέμματα.
Για τη φετινή σεζόν και όσο έχει διανυθεί έως τώρα, η λίστα με τα ονόματα των παικτών με την υψηλότερη τιμή αγοράς ανανεώθηκε.
Σε αυτό το TOP 10 υπάρχουν παίκτες από 4 ομάδες του Νησιού. Από την Μάντσεστερ Σίτι, την Τσέλσι, την Λίβερπουλ και την Άρσεναλ.
Πρώτος στην λίστα είναι ο Χάαλαντ, ενώ των τελευταία θέση την έχει ο Εκιτίκε της Λίβερπουλ.
Το Top 10
Χάαλαντ - Σίτι: 200 εκατομμύρια
Σάκα - Άρσεναλ: 130
Πάλμερ - Τσέλσι: 120
Ράις - Άρσεναλ: 120
Ισακ - Λίβερπουλ 120
Βιρτζ - Λίβερπουλ 110
Καϊσέδο - Τσέλσι 110
Γκράβενπεργκ - Λίβερπουλ 90
Σαλιμπά - Άρσεναλ 90
Εκιτίκε - Λίβερπουλ 85