Οι δέκα ακριβότεροι παίκτες της Premier League - Με διαφορά πρώτος ο Χάαλαντ

Η λίστα με τους 10 ακριβότερους παίκτες στην Premier League ανανεώθηκε, αλλά ο Χάαλαντ συνεχίζει σταθερά στην κορυφή και με διαφορά.

Για να πρωταγωνιστήσει κάποιος στο αγγλικό πρωτάθλημα χρειάζεται να κάνει πολύ καλά την δουλειά του, πόσο μάλλον για να είναι συνεχώς στο προσκήνιο.

Γι'αυτό άλλωστε όσοι παίκτες το καταφέρουν ξεχωρίζουν από την πρώτη στιγμή και τραβούν πάνω τους όλα τα βλέμματα.

Για τη φετινή σεζόν και όσο έχει διανυθεί έως τώρα, η λίστα με τα ονόματα των παικτών με την υψηλότερη τιμή αγοράς ανανεώθηκε.

Σε αυτό το TOP 10 υπάρχουν παίκτες από 4 ομάδες του Νησιού. Από την Μάντσεστερ Σίτι, την Τσέλσι, την Λίβερπουλ και την Άρσεναλ.

Πρώτος στην λίστα είναι ο Χάαλαντ, ενώ των τελευταία θέση την έχει ο Εκιτίκε της Λίβερπουλ.

Το Top 10

Χάαλαντ - Σίτι: 200 εκατομμύρια

Σάκα - Άρσεναλ: 130

Πάλμερ - Τσέλσι: 120

Ράις - Άρσεναλ: 120

Ισακ - Λίβερπουλ 120

Βιρτζ - Λίβερπουλ 110

Καϊσέδο - Τσέλσι 110

Γκράβενπεργκ - Λίβερπουλ 90

Σαλιμπά - Άρσεναλ 90

Εκιτίκε - Λίβερπουλ 85